Números consolidados de 1º de setembro de 2025

No dia 1º de setembro de 2025, o telejornal mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional, alcançou um pico de 30 pontos de audiência. Esse aumento ocorreu no momento em que William Bonner, apresentador do programa, anunciou que deixará a bancada no dia 3 de novembro. A expectativa pela sua saída gerou um interesse significativo, refletido nos números de audiência.

A repercussão positiva do Jornal Nacional também impactou outras atrações da Globo. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo registraram novos recordes de audiência na capital paulista, mostrando que os telespectadores estão sintonizados em programação da emissora.

Na Record, a reprise da novela A Escrava Isaura não teve um impacto relevante em audiência, mas a emissora conseguiu manter a vice-liderança entre os canais de televisão. Isso indica que a Record continua competitiva, mesmo em meio a mudanças na programação.

Por outro lado, a série do SBT, E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?, perdeu parte do público, contribuindo para uma queda geral na audiência da emissora. Esses resultados destacam a necessidade de renovação em algumas ofertas.

A seguir, as audiências consolidadas do dia 1º de setembro de 2025:

Globo:

Hora Um: 5,0

Bom Dia SP: 9,3

Bom Dia Brasil: 9,8

Encontro com Patrícia Poeta: 7,3

Mais Você: 7,7

SPTV: 16,4

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3

Jornal Nacional: 27,5

Vale Tudo: 29,1

Record:

A Escrava Isaura: 4,2

Cidade Alerta SP: 7,7

Jornal da Record: 6,4

SBT:

E agora, quem vai ficar com a mamãe?: 1,7

Programa do Ratinho: 4,6

Band:

Jornal da Band: 3,5

RedeTV!:

TV Fama: 0,8

Estes números são importantes para a indústria da TV, já que cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esse tipo de medição ajuda a entender o comportamento do público e guiar estratégias de programação nas emissoras. Essa análise é essencial para o mercado publicitário, que busca entender quais conteúdos estão atraindo mais espectadores.