Números consolidados de 1º de setembro de 2025
No dia 1º de setembro de 2025, o telejornal mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional, alcançou um pico de 30 pontos de audiência. Esse aumento ocorreu no momento em que William Bonner, apresentador do programa, anunciou que deixará a bancada no dia 3 de novembro. A expectativa pela sua saída gerou um interesse significativo, refletido nos números de audiência.
A repercussão positiva do Jornal Nacional também impactou outras atrações da Globo. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo registraram novos recordes de audiência na capital paulista, mostrando que os telespectadores estão sintonizados em programação da emissora.
Na Record, a reprise da novela A Escrava Isaura não teve um impacto relevante em audiência, mas a emissora conseguiu manter a vice-liderança entre os canais de televisão. Isso indica que a Record continua competitiva, mesmo em meio a mudanças na programação.
Por outro lado, a série do SBT, E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?, perdeu parte do público, contribuindo para uma queda geral na audiência da emissora. Esses resultados destacam a necessidade de renovação em algumas ofertas.
A seguir, as audiências consolidadas do dia 1º de setembro de 2025:
Globo:
- Hora Um: 5,0
- Bom Dia SP: 9,3
- Bom Dia Brasil: 9,8
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
- Mais Você: 7,7
- SPTV: 16,4
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3
- Jornal Nacional: 27,5
- Vale Tudo: 29,1
Record:
- A Escrava Isaura: 4,2
- Cidade Alerta SP: 7,7
- Jornal da Record: 6,4
SBT:
- E agora, quem vai ficar com a mamãe?: 1,7
- Programa do Ratinho: 4,6
Band:
- Jornal da Band: 3,5
RedeTV!:
- TV Fama: 0,8
Estes números são importantes para a indústria da TV, já que cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esse tipo de medição ajuda a entender o comportamento do público e guiar estratégias de programação nas emissoras. Essa análise é essencial para o mercado publicitário, que busca entender quais conteúdos estão atraindo mais espectadores.