Entretenimento

Números consolidados de 1º de setembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
William Bonner. Foto: Reprodução/Jornal Nacional (Globo)
confira os números consolidados de 01/09/2025

No dia 1º de setembro de 2025, o telejornal mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional, alcançou um pico de 30 pontos de audiência. Esse aumento ocorreu no momento em que William Bonner, apresentador do programa, anunciou que deixará a bancada no dia 3 de novembro. A expectativa pela sua saída gerou um interesse significativo, refletido nos números de audiência.

A repercussão positiva do Jornal Nacional também impactou outras atrações da Globo. As novelas Dona de Mim e Vale Tudo registraram novos recordes de audiência na capital paulista, mostrando que os telespectadores estão sintonizados em programação da emissora.

Na Record, a reprise da novela A Escrava Isaura não teve um impacto relevante em audiência, mas a emissora conseguiu manter a vice-liderança entre os canais de televisão. Isso indica que a Record continua competitiva, mesmo em meio a mudanças na programação.

Por outro lado, a série do SBT, E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?, perdeu parte do público, contribuindo para uma queda geral na audiência da emissora. Esses resultados destacam a necessidade de renovação em algumas ofertas.

A seguir, as audiências consolidadas do dia 1º de setembro de 2025:

Globo:

  • Hora Um: 5,0
  • Bom Dia SP: 9,3
  • Bom Dia Brasil: 9,8
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
  • Mais Você: 7,7
  • SPTV: 16,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3
  • Jornal Nacional: 27,5
  • Vale Tudo: 29,1

Record:

  • A Escrava Isaura: 4,2
  • Cidade Alerta SP: 7,7
  • Jornal da Record: 6,4

SBT:

  • E agora, quem vai ficar com a mamãe?: 1,7
  • Programa do Ratinho: 4,6

Band:

  • Jornal da Band: 3,5

RedeTV!:

  • TV Fama: 0,8

Estes números são importantes para a indústria da TV, já que cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esse tipo de medição ajuda a entender o comportamento do público e guiar estratégias de programação nas emissoras. Essa análise é essencial para o mercado publicitário, que busca entender quais conteúdos estão atraindo mais espectadores.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

