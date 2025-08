Kia realiza recall de 200 mil SUVs Telluride nos EUA

A Kia está chamando a atenção dos seus proprietários nos Estados Unidos! Mais de 200 mil unidades do SUV Telluride, modelos de 2023 a 2025, vão passar por recall. O motivo? Um probleminha no acabamento das portas que pode soltar durante a condução. Isso é algo que ninguém quer experimentar, certo? E para quem também tem o sedã K5 dos mesmos anos, boas notícias: cerca de 100 mil desses carros também estão na lista.

O problema no K5 está relacionado ao revestimento da coluna C, que vem de um fornecedor diferente na Coreia, mas com a mesma falha na fixação. Imagine a situação: você está dirigindo tranquilamente e, de repente, escuta um barulho estranho. Pois é, a Kia começou a observar esses casos desde o fim de 2023, mas achava que estava tudo sob controle. Primeiro, a montadora considerou que não havia necessidade de recall, já que os testes mostravam que as peças que caiam no chão não causem maiores danos. Mas a coisa não convenceu a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA), que decidiu investigar.

Com o empurrão da NHTSA, a Kia reavaliou a situação e, finalmente, decidiu agir. Quem tiver um Telluride ou K5 afetado pode ficar tranquilo: a solução será a substituição gratuita das peças de acabamento. Um alívio, não é? Além disso, a partir de setembro de 2024, o Telluride passou a contar com um novo sistema de fixação que combina adesivo com clipe mecânico, trazendo mais segurança aos seus passageiros.

E tem mais: até agora, a Kia já registrou mais de 16 mil veículos com esse problema. São 12.112 Tellurides e 4.082 K5s. O recall vai acontecer nas concessionárias da marca nos Estados Unidos. Se você é fã da marca, vale a pena ficar de olho! Lembre-se: é sempre bom verificar seu carro para garantir que está tudo em ordem, especialmente se você costuma pegar a estrada. Ah, e enquanto estamos falando de recall, a Tesla também está com um chamado para alguns Model Y devido a um probleminha na buzina.