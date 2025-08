Celular ao volante e álcool: infrações mais multadas no Brasil

O trânsito brasileiro tem enfrentado uma série de desafios constantes, e em 2025 a situação não é diferente. Ainda contamos com altos índices de infrações que continuam a colocar a segurança nas estradas em risco. Mesmo com diversas campanhas educativas e uma fiscalização mais rigida, muitos motoristas ainda teimam em desrespeitar as regras.

É essencial perceber como esses comportamentos não apenas afetam a segurança, mas também complicam a mobilidade nas vias. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das infrações mais comuns.

Excesso de velocidade lidera as infrações

O excesso de velocidade vem ocupando sempre o primeiro lugar quando falamos das infrações mais frequentes. Muitos motoristas simplesmente ignoram os limites de velocidade, aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Esse ato de imprudência resulta em multas e torna as estradas mais perigosas para todos.

Um ponto importante que vale notar é que muitos motoristas nem percebem que estão acima do limite até receberem a notificação. Por isso, é fundamental manter a atenção ao painel do carro e à sinalização ao redor.

Celular ao volante: distração que custa caro

Outra infração que preocupa bastante é o uso do celular enquanto dirige. Apesar dos alertas e das campanhas, muitos ainda não conseguem deixar esse hábito de lado. A gravação do celular durante a direção é considerada uma infração muito grave.

Só para você ter uma ideia, a multa para essa falta é de R$ 293,47 e ainda desconta 7 pontos na carteira. A distracção causada pelo celular pode custar muito mais do que isso, e a fiscalização nesse sentido tem aumentado, mas os números continuam alarmantes.

Estacionar em local proibido atrapalha o trânsito

Encontrar carros estacionados em locais proibidos é uma visão bastante comum nas cidades. Muitos motoristas ignoram as placas ou simplesmente escolhem vagas que são mais convenientes para eles, sem pensar nas consequências desse ato.

Esse tipo de infração acaba criando transtornos, principalmente em áreas movimentadas e com grande fluxo de pessoas. Pedestres e ciclistas sofrem com essa imprudência, e isso afeta diretamente o tráfego, gerando mais congestionamentos nas regiões que já são problemáticas.

Álcool ao volante segue como problema grave

Dirigir após consumir bebidas alcoólicas continua a ser uma prática preocupante entre muitos condutores. Mesmo com as leis rigorosas, ainda tem gente que não se faz de rogada e segue arriscando a segurança de todos. O álcool prejudica os reflexos e o julgamento, o que aumenta muito as chances de um acidente sério.

Embora as blitzes e campanhas educativas sejam frequentes, a mudança no comportamento dos motoristas ainda acontece de forma lenta.

Avançar o sinal vermelho: imprudência em alta

Por último, temos o ato de avançar o sinal vermelho, uma das infrações mais perigosas que pode existir. Essa prática representa um risco enorme para motoristas, ciclistas e pedestres, especialmente em cruzamentos movimentados. Se desrespeitar essa norma não é uma atitude de quem se preocupa com a segurança do trânsito, as penalidades incluem multas e pontos na habilitação.

Os órgãos de trânsito têm investido em tecnologias, como câmeras e semáforos inteligentes, justamente para ajudar a flagrar esses infratores e, assim, diminuir os riscos.

Afinal, respeitar as leis de trânsito não é só uma tarefa individual, mas uma responsabilidade de todos. É importante que cada um de nós faça a sua parte para garantir viagens mais seguras nas nossas estradas.