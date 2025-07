Jetour, marca chinesa, chegará ao Brasil em 2026

A Chery não para e está se preparando para trazer mais uma marca ao Brasil: a Jetour. Recentemente registrada na Junta Comercial de São Paulo, a Jetour já começou a montar sua equipe e planeja suas operações para o primeiro trimestre de 2026. É uma jogada estratégica para fortalecer a presença no mercado de SUVs, que está bombando com outras montadoras chinesas mirando nesse público que adora um carro robusto e aventureiro.

Os novos modelos da Jetour vão chegar com diferentes opções de motorização. Imagine-se ao volante de um SUV equipado com motores 1.5 turbo e 2.0 turbo, além de versões híbridas plug-in. A potência pode variar entre 170 cv e mais de 450 cv no híbrido mais sofisticado. E as transmissões? Teremos câmbios automatizados de dupla embreagem de sete marchas e automáticos de oito marchas, prontos para dar aquele “up” na troca de marchas, ideal para quem curte dirigir em todas as condições.

Falando em modelos, o Jetour T1 será uma das estrelas. Com suas linhas mais urbanas e um design robusto, ele mede 4,70 m de comprimento e conta com uma largura de 1,96 m e altura de 1,84 m. Dá para sentir a potência com o motor 1.5 turbo ou 2.0 turbo, e ainda tem uma versão híbrida plug-in que promete atender quem faz trajetos curtos no dia a dia.

Agora, quem prefere o estilo off-road vai adorar o T2, conhecido como Traveller. Esse SUV tem uma presença marcante, com 4,78 m de comprimento e um design que lembra muito o icônico Land Rover Defender. O T2 vem equipado com motor 2.0 turbo que pode gerar até 254 cv, ou um conjunto híbrido plug-in mais potente, reunindo um motor 1.5 turbo e três motores elétricos, resultando em mais de 460 cv. Imagina que adrenalina!

E as novidades não param por aí! A Chery também está considerando trazer a Soueast, outra marca do grupo, que já está testando por aqui o SUV S06. Esse modelo médio é equipado com um motor 1.6 turbo de 187 cv e deve oferecer uma alternativa mais urbana, ideal para quem não busca tanto o perfil aventureiro.

Com a Jetour, a Chery fortalecerá sua estratégia no Brasil, agora contando com quatro marcas atuando individualmente: Caoa Chery, Omoda, Jaecoo e, claro, Jetour. Cada uma delas mira em nichos diferentes, mas todas com um foco bem claro em SUVs, que é uma área super competitiva no nosso mercado.

Para dar início a essa nova fase, a Jetour está contratando executivos com boa bagagem no setor, muitos deles com passagens por montadoras que já conhecem o Brasil, como Neta e, evidentemente, a própria Caoa Chery. A operação será independente, com sede em São Paulo e sua própria rede de distribuição.

Com testes dos T1 e T2 já acontecendo nas ruas, as expectativas estão lá em cima. A Jetour promete uma estreia poderosa em 2026, com preços atraentes e uma linha moderna. A entrada dessa marca pode esquentar ainda mais a competição no mercado de SUVs e intensificar a disputa entre as montadoras chinesas que já estão se consolidando por aqui. É, sem dúvida, um momento empolgante para os apaixonados por carros!