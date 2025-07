Cientistas descobrem nova criatura pré-histórica inédita

No estado de Wyoming, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas fez uma descoberta que vai te surpreender: quatro cobras fossilizadas de uma espécie chamada Hibernophis breithaupti, com 38 milhões de anos. Essas cobras foram encontradas em um aglomerado dentro de um hibernáculo, e o achado promete mudar a forma como vemos os répteis de antigamente.

Michael Caldwell, professor da Universidade de Alberta, no Canadá e coautor do estudo, comentou que é a primeira evidência concreta de comportamento social entre répteis já registrada na paleontologia. Essas cobras, que viveram há tanto tempo, mostraram um comportamento interessante, parecido com o das cobras-liga que conhecemos hoje. Como elas não conseguem regular bem a temperatura do corpo, formam aglomerados com muitas outras. Mas, nesse caso específico, foram apenas quatro cobras que ficaram fossilizadas.

Além da curiosidade sobre o comportamento, a descoberta também trouxe pistas sobre a evolução de pelo menos 50 tipos diferentes de cobras. A variação de tamanho entre as encontradas ajudou os pesquisadores a entender melhor como essas criaturas se desenvolveram ao longo do tempo.

Preservação das criaturas chamou a atenção dos cientistas

Caldwell explicou que as cobras ficaram muito bem preservadas, e isso se deve à sua localização. Durante o período em que viveram, cinzas de um Sistema Vulcânico da Bacia e Cordilheira do Sul estavam presentes, o que ajudou a conservar os fósseis. É impressionante saber que os espécimes foram encontrados praticamente intactos, com os ossos na ordem correta, algo bem raro na paleontologia.

Embora os pesquisadores ainda estejam estudando esses fósseis, há uma hipótese de que as cobras tenham sido vítimas de uma pequena inundação. Caldwell ressaltou que a forma como esses animais foram preservados ocorreu em circunstâncias geologicamente muito peculiares. É uma verdadeira peça do quebra-cabeça sobre a vida no planeta há milhões de anos!