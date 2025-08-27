Jeep reduz preço do Compass Blackhawk 2026 em R$ 31,8 mil

O Jeep Compass Blackhawk 2026 chegou ao mercado brasileiro com novos preços que vão chamar a atenção dos aficionados por carros. Para quem está de olho em adquirir esse SUV, a boa notícia é que ele está R$ 16.500 mais barato em comparação com a linha anterior. E melhor ainda, essa promoção é válida até o dia 31 de agosto! Quem viaja com a família sabe como é importante ter um porta-malas espaçoso, e o do Compass oferece 476 litros, superando, por exemplo, o do Toyota Corolla Cross, que tem apenas 440 litros.

Agora, se você está pensando em investir na versão mais equipada, a Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 está com o preço sugerido de R$ 279.990. Para empresas e produtores rurais que se encaixam nos requisitos, o valor cai para R$ 248.162, proporcionando uma economia de R$ 31.828 – um desconto bem atraente!

O motor da versão Blackhawk é um potente 2.0 turbo a gasolina, capaz de entregar 272 cv de potência e impressionantes 40,8 kgfm de torque. Para quem gosta de acelerar, o desempenho é de tirar o fôlego: ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. E se você é do time que se preocupa com consumo, saiba que ele faz cerca de 8,5 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

Em termos de vendas, o Compass não fica atrás, registrando 32.468 unidades vendidas entre janeiro e julho de 2025, segundo a Fenabrave. O Toyota Corolla Cross foi ligeiramente à frente, com 36.957 emplacamentos, enquanto o Caoa Chery Tiggo 7 ficou um pouco atrás com 17.905 unidades.

Agora vamos falar sobre o que realmente importa: os detalhes que fazem do Compass Blackhawk uma opção interessante. As rodas de 19 polegadas com um design exclusivo dão um toque esportivo ao visual. Além disso, ele vem equipado com uma central multimídia de 10,1 polegadas, que inclui comandos de voz e GPS, além de um quadro de instrumentos moderno de 10,25 polegadas. E quem não sonha com um teto solar panorâmico e um carregador de celular por indução?

A tecnologia não para por aí. O Compass conta com um seletor de terrenos, abertura elétrica do porta-malas com sensor de presença e bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico. Isso tudo facilita bastante no dia a dia. Ah, e para quem dirige muito em áreas urbanas, recursos como detecção de tráfego cruzado traseiro e controle de cruzeiro adaptativo são um alívio, especialmente no trânsito pesado.

Com tantas novidades e um preço mais acessível, o Jeep Compass Blackhawk 2026 se destaca como uma opção bastante atrativa para quem busca um SUV que junte estilo, desempenho e tecnologia.