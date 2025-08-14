Jeep planeja fim do Renegade em 2025, mas permanece no Brasil

O Renegade, um dos SUVs mais queridos da Jeep no Brasil, vai se despedir da Europa. Um porta-voz da Stellantis confirmou à revista alemã Auto Motor und Sport que o modelo deixará de ser produzido por lá até o final deste ano. E para quem esperava um sucessor, a notícia não é das melhores: por enquanto, não há planos para um novo modelo na mesma linha.

Essa decisão não chega a ser uma surpresa. O Renegade foi lançado há quase dez anos e, de lá para cá, teve pouquíssimas mudanças visuais e internas. Ele se manteve praticamente o mesmo em todos os lugares onde foi vendido. A Jeep agora quer focar em modelos mais estratégicos como a nova geração do Compass, o compacto Avenger e os elétricos Recon e Wagoneer S. Se você dirige pelo menos um dos modelos mais novos, sabe que a inovação é crucial para se manter relevante no mercado.

Na Europa, especialmente na Itália, o Renegade fez a festa. Das 2 milhões de unidades vendidas no mundo todo, cerca de 500 mil estão por lá. Produzido na fábrica de Melfi, ele compartilha a mesma plataforma do Fiat 500X — que também já saiu de produção. Parece que o fim da produção foi apenas questão de tempo; foi anunciado desde 2024, mas a boa venda do modelo prolongou sua trajetória por mais um ano.

Essa despedida vem acompanhada de algumas melhorias. Ele passou por uma atualização para 2025 que trouxe uma central multimídia renovada e novos sistemas de segurança. A vida útil do Renegade se estendeu, mesmo que a Jeep esteja mudando de direção.

Com a saída do Renegade, a linha da Jeep na Europa ficará um pouco vazia entre o Avenger, que é bem compactinho com 4,08 metros e preço a partir de 25.200 euros, e o novo Compass, que tem 4,55 metros e valores começando em 41.900 euros. Falam até em um possível substituto baseado em uma plataforma nova do Fiat Grande Panda, que deve chegar por volta de 2030, mas ainda é só uma especulação.

Com a produção do Renegade se encerrando, Melfi vai apostar em novos veículos fabricados sobre uma plataforma mais moderna, chamada STLA Medium. Isso vai incluir a nova geração do Compass e um DS 8, que será totalmente elétrico e focado em um nicho menor, especialmente no mercado italiano.

Renegade: futuro no Brasil ainda incerto

Por aqui, a Stellantis tem planos de lançar uma nova geração do Jeep Renegade em junho de 2024, com chegada prevista para 2027. Isso inclui uma versão elétrica acessível para o mercado norte-americano. Mas o que vai acontecer com o Renegade no Brasil? Há rumores de que ele pode sair de linha e ser substituído pelo Avenger.

Mas se o Renegade crescer um pouco mais para os Estados Unidos, pode fazer sentido mantê-lo por aqui, já que ele oferece uma opção mais premium comparada ao Avenger. Afinal, sempre tem espaço para um SUV que tem sua própria história e um público fiel, não é mesmo?