Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão com a família e revela missão evangelística

Aos 33 anos, Yudi Tamashiro surpreendeu os fãs ao anunciar que está se preparando para deixar o Brasil ainda este ano. O ex-apresentador mirim, conhecido nacionalmente por sua trajetória no comando do Bom Dia & Cia, revelou durante entrevista ao programa “The Noite com Danilo Gentili” que a mudança para o Japão será ao lado da esposa, Mila, e do filho, Davi Yudi.

O plano, segundo ele, já está em andamento e o processo de visto está em fase de finalização. Se tudo correr como esperado, a mudança ocorrerá a partir de novembro. Mais do que uma mudança geográfica, Yudi encara essa decisão como o início de um novo propósito de vida.

Para o ex-apresentador, o Japão representa não apenas a realização de um sonho antigo, mas também um chamado espiritual que ele sente com intensidade e convicção.

Yudi se prepara para mudar com a família e iniciar missão evangelística no Japão ainda este ano.

Propósito espiritual é o principal motivador da mudança

Yudi explicou que o principal motivo da mudança é o desejo de iniciar uma missão evangelística no Japão. Segundo ele, apesar de a população japonesa ter contato limitado com a fé cristã, aqueles que a vivenciam o fazem de maneira profunda e verdadeira.

O apresentador afirmou que sente um chamado espiritual para atuar nesse contexto. Para ele, essa não é uma decisão repentina, mas sim o resultado de um processo de amadurecimento pessoal e fortalecimento da fé.

A ida ao Japão, portanto, não será uma simples mudança de país. Yudi planeja começar do zero com a família, construir um novo lar e se dedicar integralmente à missão de evangelizar.

O processo de visto já está em andamento, e, segundo ele, é o único fator que pode alterar os planos. A expectativa é que tudo esteja regularizado até o mês de novembro.

Sonho antigo de viver no Japão agora se torna realidade

Além do aspecto espiritual, Yudi revelou que o desejo de morar no Japão é algo que carrega há anos. Como descendente de japoneses, ele sempre teve uma conexão cultural com o país e sonhava em criar seu filho em terras nipônicas.

O nascimento de Davi, em 2023, fortaleceu esse desejo. Para Yudi, oferecer ao filho a experiência de crescer em um ambiente que une tradição, disciplina e fé será uma oportunidade única.

Ele também compartilhou que essa vontade já existia antes mesmo de constituir família. Agora, com tudo encaminhado, sente que é o momento certo para realizar esse objetivo e construir uma nova história ao lado de quem ama.

A decisão também marca um novo ciclo para o casal, que busca viver de forma mais alinhada com os princípios que os guiam.

Fé, transformação e uma nova fase em família

Durante a entrevista, Yudi também falou sobre a transformação que viveu ao longo dos últimos anos. Após momentos de turbulência na carreira e na vida pessoal, encontrou na fé cristã o alicerce para reconstruir seus valores.

Ele contou que se afastou de amizades tóxicas e de uma vida baseada em aparências, buscando propósito real e conexão com algo maior. Esse reencontro espiritual trouxe clareza sobre sua missão e o desejo de impactar positivamente outras vidas.

Yudi e Mila se conheceram ainda na infância, quando frequentavam a mesma agência de talentos. O relacionamento, iniciado na adolescência, teve idas e vindas, mas se consolidou com o casamento em abril de 2022.

Agora, como pais, vivem uma nova fase repleta de significado, com planos sólidos e uma visão de futuro ancorada na fé e na construção de uma vida plena.