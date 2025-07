Jeep oferece Renegade Sahara com desconto de R$ 19.123 para PcD

O Jeep Renegade Sahara está com promoções imperdíveis para o público PcD durante este mês de julho, através do programa de vendas diretas. Essa versão top de linha já vem cheia de recursos de fábrica, com um porta-malas que segura 320 litros e tanque para 55 litros, ideal para quem ama pegar a estrada. E, para deixar as coisas ainda melhores, a isenção total de IPI é uma grande vantagem, junto com um bônus especial que a Jeep oferece.

Nas concessionárias, o pessoal pode conferir todos os detalhes sobre as condições específicas para quem tem deficiência. É uma ótima oportunidade para quem está pensando em adquirir o Renegade, pois lá você encontra orientações sobre a documentação necessária, prazos e várias opções de financiamento.

Falando em preços, a versão Sahara T270 AT6 4×2 normalmente custa R$ 172.190,00. Mas para as pessoas com deficiência que se encaixam nas regras de isenção, o valor despenca para R$ 153.066,23. Uma economia significativa de R$ 19.123,77, que sempre é bem-vinda, não é mesmo?

O Jeep Renegade Sahara é um verdadeiro pacote. Ele chega completo com faróis de acendimento automático, volante com ajuste de altura e profundidade e uma central multimídia de 8,4 polegadas que se conecta facilmente com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Já imaginou como isso facilita a vida no trânsito?

### Segurança e Conforto

Na parte de segurança, o Renegade não decepciona. Ele possui controle de estabilidade e tração, uma câmera de ré que é uma mão na roda em manobras e até um detector de fadiga, perfeito para longas viagens. A direção é elétrica, bem leve, e vem com entradas USB para quem vai no banco de trás. O estepe é do tipo emergencial, mas atende bem quando precisamos.

Os faróis principais e de neblina são Full LED e trazem uma assinatura em LED que deixa o carro com uma cara moderna e bem charmosa. Outro detalhe que faz diferença são os freios a disco nas quatro rodas e o freio de estacionamento eletrônico. Ah, e a partida remota e o piloto automático são um presentão para quem ama dirigir!

### Detalhes que Impressionam

Entre os itens que impressionam ainda mais, o Renegade vem com leitor de placas de trânsito e rodas de liga leve aro 18, recheadas com pneus 225/55. São seis airbags espalhados pelo carro, sensor de chuva e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que ajudam na hora da manobra. E para completar o pacote, ele tem um som com seis alto-falantes apropriados para conectar via USB e Bluetooth, além de um teto solar panorâmico elétrico, que dá um charme todo especial ao visual.

Para quem ama um visual arrojado, o teto pintado de preto combina muito bem com o estilo do Renegade!

### Preços e Versões do Jeep Renegade para PcD em Julho

| Modelo | Preço de tabela | Preço para PcD | Descontos |

|——————————–|———————|———————|——————|

| Sahara T270 AT6 4×2 | R$ 172.190,00 | R$ 153.066,23 | R$ 19.123,77 |

Se você tá por dentro das ofertas, essa pode ser a hora de realizar o seu sonho sobre rodas! É um carro que não só impressiona pelo design, mas também pelo que oferece em termos de tecnologia e conforto. É uma verdadeira máquina pronta para rodar por aí!