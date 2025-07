Irmã de Poatan vence e conquista cinturão do Karate Combat

Aline Pereira, irmã do ex-campeão do UFC Alex Poatan, teve um grande motivo para comemorar neste sábado, dia 19. Ela conquistou o cinturão do peso-mosca no Karate Combat, após vencer a grega Fani Peloumpi por decisão unânime. A luta foi realizada na edição 56 do evento, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos.

Com essa vitória, Aline se tornou a nova campeã da categoria, que estava sem um detentor de cinturão. Essa conquista é um passo importante na carreira da atleta, que continua a expandir o legado da família no mundo das artes marciais.

Durante a luta, Aline mostrou um desempenho sólido e dominou os rounds, impondo seu ritmo desde o início. Sua performance técnica e agressiva garantiu a aprovação de todos os jurados, que decidiram por sua vitória unânime.

Esse triunfo representa um novo capítulo na trajetória de Aline, que segue os passos bem-sucedidos de seu irmão, conhecido por ter sido campeão nas categorias meio-pesado e peso-médio do UFC. A conquista reforça o destaque da família Pereira no cenário esportivo, especialmente nas artes marciais, onde já possui um histórico respeitável.