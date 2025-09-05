Jeep Compass Sport tem desconto e custa menos que Tiggo 7

O Jeep Compass Sport T270, na cor Preto Carbon, chegou com tudo para a linha 2026 e, se você está no mercado por um SUV, vale a pena ficar de olho. Essa versão, que estreou em agosto, está com descontos bem interessantes, especialmente para pessoas com deficiência (PcD).

Com um desconto que ultrapassa R$ 7 mil, você pode levar o Compass por um preço bem mais acessível, se enquadrando nas condições de vendas diretas. Isso significa que é possível adquirir um carro zero km com isenção de impostos. Basicamente, o preço sugerido de R$ 169.990,00 fica por R$ 137.552,00 para PcD, uma diferença de R$ 32.438,00. Não é uma pechincha? Tudo isso de acordo com informações no site oficial da Jeep, mas lembre-se: esses valores podem variar conforme sua localização e opções escolhidas.

Quem também está na concorrência é o Caoa Chery Tiggo 7, que sai por R$ 139.990,00. Uma comparação bacana para quem está decidindo entre os SUVs.

Para conseguir o desconto, é necessário apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran que comprove a condição. Caso você precise de adaptações específicas no carro, isso também deve estar mencionado no documento.

Falando em vendas, o Jeep Compass já se mostrou popular por aqui. De janeiro a agosto de 2025, foram vendidas 37.185 unidades. Não dá para deixar de notar que o Toyota Corolla Cross foi o mais vendido nesse período, com 44.694 unidades, enquanto o Tiggo 7 ficou um pouco atrás com 21.446 emplacamentos.

Agora, sobre a experiência ao volante, o Compass Sport 2026 traz um motor 1.3 turbo flex, que gera 176 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm. Para quem ama sentir a pegada, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. E se você é do tipo que curte fazer uma viagem de estrada, fica tranquilo: a eficiência é boa, com consumo que pode chegar a 12 km/l com gasolina. É só ficar de olho na calibragem dos pneus antes de pegar a estrada e aproveitar a viagem.

Jeep Compass Sport para PcD em setembro de 2025:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Sport T270 AT 4×2 R$ 169.990,00 R$ 137.552,00 R$ 32.438,00

Em termos de tecnologia, você vai encontrar a central multimídia com uma tela de 8,4”, que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. E tem mais: o ar-condicionado automático dual zone e a câmera de estacionamento traseira são um verdadeiro plus para quem adora praticidade no dia a dia. O painel de instrumentos colorido de 7” também é um charme.

Então, se você está procurando conforto, estilo e desempenho, o Compass Sport T270 pode ser uma excelente escolha. Lembre-se de testar e ver o que mais se encaixa no seu estilo de vida.