Jeep Compass Longitude tem desconto de R$ 37.100 para CNPJ

O novo Jeep Compass Longitude T270 2025 na cor Preto Carbono chegou com uma condição especial, mas atenção, é só para quem tem CNPJ ativo e Inscrição Estadual válida. Isso quer dizer que microempresas e produtores rurais podem fazer um negócio e tanto.

Essa promoção não é para pessoa física, nem taxistas ou qualquer empresa que não se encaixe na categoria de microempresa. Vale destacar que essa oferta faz parte de uma campanha nacional da marca e é válida até o dia 5 de agosto de 2025.

Economia na compra do Compass

Se você está de olho no Jeep Compass Longitude T270 AT6 4×2, é hora de sorrir! O preço normal desse modelo na loja gira em torno de R$ 211.990,00. Mas, se você tem uma empresa ou é produtor rural, pode levar por apenas R$ 174.890,00. Isso dá uma economia de R$ 37.100,00 — um belo desconto que faz diferença nos planos de quem precisa de um carro robusto e confiável para o dia a dia.

Equipamentos que fazem a diferença

O Jeep Compass Longitude não decepciona quando o assunto é conforto e tecnologia. Ele vem equipado com faróis que acendem sozinhos, apoio de braço com porta-objetos e uma central multimídia de 10,1 polegadas, que aceita Android Auto e Apple CarPlay sem precisar de fios. Se você já ficou no calor de São Paulo, vai adorar saber que o ar-condicionado é digital e tem duas zonas de temperatura.

E não para por aí! O modelo ainda conta com um sistema de condução semiautônoma, controle de estabilidade e tração, e bancos em couro que dão aquele toque de sofisticação. É, sem dúvida, um carro que combina praticidade e conforto.

Segurança em primeiro lugar

Quando o assunto é segurança, o Compass traz diversas funcionalidades que fazem o motorista se sentir protegido. Com controle eletrônico para evitar capotamentos, câmera de ré e alerta de fadiga, você se sente mais seguro em qualquer viagem — especialmente em estradas longas. O painel é totalmente digital e possui tela de 10,25” em alta definição, além de piloto automático adaptativo, que é ótimo para quem pega muito trânsito.

Detalhes que encantam

Com um visual imponente, o Jeep também vem com rodinhas aro 18, faróis e lanternas Full LED, e um som premium da Beats, que dá aquela sonoridade incrível para suas playlists. E para os amantes de tecnologia, o carro já vem com um navegador GPS integrado, além de sensores de chuva e de ré.

Desempenho no mercado

De acordo com a Fenabrave, o Compass teve boas vendas, com 4.546 unidades em junho, embora tenha ficado atrás do Toyota Corolla Cross, que liderou entre os SUVs médios com 5.335 emplacamentos. Mesmo assim, o Compass continua sendo uma escolha sólida e uma boa opção para quem procura um SUV confiável e cheio de recursos.