Calendário do Bolsa Família de agosto: confira datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data confirmada para início. Essa informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Os repasses seguirão um cronograma determinado pela numeração final do NIS, ou Número de Identificação Social, que está presente no cartão dos beneficiários. Isso significa que cada pessoa recebe o pagamento em dias específicos, de acordo com o número final do seu NIS.

Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto, há uma exceção importante: em dezembro, os pagamentos são antecipados para que os beneficiários possam receber os valores antes do Natal, com o último dia de pagamento sendo o dia 10 deste mês.

Beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao calendário e ao seu NIS para não perderem a data de recebimento. Os pagamentos são fundamentais para garantir o sustento das famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil.