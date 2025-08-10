Jeep Compass Longitude oferece desconto de R$ 28.655 para PcD

O Jeep Compass Longitude 2026 chegou ao Brasil trazendo uma notícia que agradou bastante: o preço caiu cerca de R$ 19 mil, agora marcando R$ 192.990. Essa mudança é uma ótima oportunidade, especialmente para quem busca isenção do IPI em veículos até R$ 200 mil.

Antes, na linha 2025, o Compass só era oferecido na versão Sport. Agora, aqueles que são PcD e atendem aos requisitos podem finalmente optar pela versão intermediária com a isenção do imposto e ainda ganhar alguns bônus da fábrica. Isso facilita bastante a vida de quem precisa.

A versão Longitude T270 AT 4×2, por exemplo, custa normalmente R$ 192.990, mas para PcD, o valor desce para R$ 164.335. Isso representa um desconto de R$ 28.655. Para quem precisa do carro, essa redução faz toda a diferença!

O Jeep Compass sempre foi um bestseller no Brasil, mas começa a sentir a pressão do Toyota Corolla Cross, que tem roubado a cena nos últimos tempos. Desde seu lançamento em 2016, o Compass já vendeu mais de 500 mil unidades aqui. O número de emplacamentos entre janeiro e junho de 2025 foi de 27.533 veículos, enquanto o Corolla Cross vendeu 30.091, assumindo a liderança entre os SUVs médios.

E temos que falar um pouco sobre o motor! O Compass Longitude vem com um potente 1.3 turbo flex (T270), que entrega até 176 cavalos e incrível torque de 27,5 kgfm. A transmissão automática conta com seis marchas e, segundo a Jeep, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. Para o dia a dia, isso significa que você pode encarar uma ultrapassagem com segurança, especialmente em estradas mais rápidas.

Quando o assunto é consumo, o Inmetro aponta que com etanol, ele roda cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Já com gasolina, você consegue números melhores: 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada. Uma boa economia para quem enfrenta o trânsito pesado das grandes cidades, não é mesmo?

Entre os equipamentos, o Compass Longitude 2026 se destaca com coisas que fazem a diferença. Ele traz acendimento automático dos faróis, uma central multimídia de 10,1” com integração total com Apple CarPlay e Android Auto, além de ar-condicionado automático dual zone. Para quem pega estradas frequentemente, é uma mão na roda contar com esse tipo de tecnologia.

E não para por aí! O carro também vem com câmera de ré, controle eletrônico anticapotamento, direção elétrica e até faróis Full LED com assinatura em LED. Esses detalhes não só melhoram a estética do carro, mas também aumentam a segurança e a praticidade do dia a dia.

Outros itens interessantes incluem monitoramento da pressão dos pneus, sistema GPS, som Premium Beats com potência de 506 W e volante com acabamento em couro. Esses toques de conforto tornam a experiência de dirigir muito mais agradável.

O lançamento do Jeep Compass Longitude 2026 é uma boa notícia para quem busca um SUV confiável, que equilibra bons equipamentos, potência e agora, um preço mais acessível para PcD. Ele promete continuar marcando presença nas estradas brasileiras, mantendo sua essência aventureira com um toque moderno.