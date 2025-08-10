Bake Off Brasil inicia 11ª temporada com 3,3 pontos de audiência

A 11ª temporada do reality show Bake Off Brasil – Mão na Massa foi lançada no último sábado às 20h45 no SBT, mas a estreia não foi animadora. Na Grande São Paulo, o programa obteve apenas 3,3 pontos de média, ocupando o terceiro lugar no ranking de audiência.

No mesmo horário, a Record alcançou a vice-liderança com 4,0 pontos, enquanto a Globo se destacou na liderança. Se esses números forem confirmados, essa será a menor média de estreia da atração gastronômica na história da emissora.

Sob a direção de Marcelo Kestenbaum, a nova temporada contará com 19 episódios, sendo exibida todos os sábados, sempre às 20h45 (horário de Brasília). Além da transmissão pelo SBT, o programa também está disponível nas plataformas HBO Max e Discovery Home & Health, o que amplia seu alcance para o público.

A apresentação do programa fica a cargo de Nadja Haddad, que retorna com seu estilo próximo e envolvente. O time de jurados, formado por Beca Milano e Giuseppe Gerundino, continua a trazer seu rigor e atenção aos desafios, mantendo o carisma que conquistou os telespectadores ao longo das temporadas.