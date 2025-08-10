País proíbe cachorro-quente e impõe pena de prisão a infratores

No que se refere à Coreia do Norte, as regras estão se tornando cada vez mais rígidas. Uma das mais curiosas é a proibição do cachorro-quente, que agora é considerado uma ameaça à cultura local. Além disso, o líder Kim Jong-un revelou que pessoas que estiverem passando por um divórcio podem até ser presas, mostrando um controle ainda mais severo sobre a vida pessoal dos cidadãos.

De acordo com informações de um veículo de comunicação, essa proibição do hot-dog não é apenas uma questão de gosto, mas sim de lealdade ao regime. Comer ou até mesmo preparar um cachorro-quente, visto como um símbolo da cultura ocidental, pode levar a sérias consequências. Isso significa que ninguém pode ser flagrado comercializando ou cozinhando esse lanche, que é muito popular em outras partes do mundo.

Ação extrema

A situação é bastante grave para quem seja pego produzindo cachorro-quente. Esses indivíduos podem ser enviados para trabalhos forçados, além de serem colocados lado a lado com aqueles considerados inimigos do governo. Mas não é só isso: há uma lista de outros alimentos que também enfrentam restrições na Coreia do Norte.

Conforme o mesmo veículo informou, outro prato que não pode ser comercializado é o budae-jjigae. Esse prato, que tem uma pegada picante, mistura ingredientes como feijão, presunto, kimchi e, adivinha, salsicha. Ele começou a ser consumido após sua chegada da Coreia do Sul em 2017 e rapidamente se tornou popular, chamando a atenção das autoridades do regime.

A circulação de policiais nas áreas onde esse tipo de fast food era vendido está cada vez mais intensa. Eles estão atentos a qualquer atividade suspeita. Se um estabelecimento for flagrado vendendo cachorro-quente, ele pode ser fechado imediatamente. Essa estratégia é uma tentativa do governo de barrar a infiltração da cultura ocidental e manter um controle rígido sobre a sociedade.

O cachorro-quente é, em muitos lugares, um lanche simples recheado com uma variedade de complementos como salsicha, pão, maionese, purê e ketchup. Alguns até adaptam os recheios conforme a tradição local. No entanto, na Coreia do Norte, onde a tradição e o controle estão sempre em primeiro lugar, a ideia de comer um cachorro-quente se tornou completamente impraticável.