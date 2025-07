Jeep Compass Blackhawk com desconto de R$ 50.778 para CNPJ

O Jeep Compass Blackhawk HURRICANE 2025, na ousada cor Preto Carbon, está com uma promoção incrível. Mas atenção, essa oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais que possuem um CNPJ e inscrição estadual ativa. Então, se você se encaixa nessa descrição, essa pode ser a sua chance! Vale lembrar que a promoção não se aplica a pessoas físicas, táxis ou empresas fora desse perfil. E a promoção é válida até 5 de agosto de 2025.

Normalmente, o Compass Blackhawk sai a R$ 298.690,00, mas para microempresas e produtores rurais, o valor cai para R$ 247.912,00. Isso significa um desconto de R$ 50.778,00! É uma baita oportunidade e a Jeep confirmou tudo isso, então está bem na hora certa para quem planejs viajar pela estrada com estilo e segurança.

Falando em estilo, se você for visitar as concessionárias da Jeep pelo Brasil, pode conferir todos os documentos necessários, prazos, formas de pagamento e as opções de financiamento disponíveis para os elegíveis a esse desconto.

De acordo com a Fenabrave, em junho, o Jeep Compass emplacou 4.546 unidades. Não é de se jogar confete, mas ele ficou atrás do Toyota Corolla Cross, seu maior concorrente, que teve 5.335 unidades vendidas. A disputa entre eles está acirradíssima!

Agora, sobre o que o Compass Blackhawk tem a oferecer: vamos lá! A central multimídia de 10,1″ com Apple CarPlay e Android Auto, que permite espelhamento sem fio, faz toda a diferença. E quem não ama um ar-condicionado automático dual zone? Para ajustar o clima, pode ser um divisor de águas em viagens longas, não acha?

Os bancos, em couro, não só são estilizados, mas o do motorista possui ajuste elétrico em seis posições, enquanto o do passageiro também conta com regulagem elétrica. Em termos de segurança, temos controle de estabilidade, controle de tração e até uma câmera de ré para facilitar manobras em estacionamentos – quem já fez manobra em um local apertado pode entender bem a importância disso.

Além disso, ele vem equipado com faróis Full LED, que são super úteis à noite e dão um visual bem moderno ao veículo. E quem dirige muito sabe como a detecção de tráfego cruzado é uma mão na roda, né? Vale lembrar que o carro ainda oferece um painel de instrumentos Full Digital HD de 10,25″ e um sistema de som Premium Beats de 506W, que faz você sentir como se estivesse em um show enquanto dirige.

E claro, não podemos esquecer do teto solar panorâmico e do carregador de celular por indução. Esses detalhes tornam as viagens muito mais agradáveis. O Compass Blackhawk está, sem dúvida, um pacote que oferece conforto, tecnologia e segurança. Quem não gostaria de dar uma volta a mais com um carro desses?