Horóscopo de Touro: previsão para 25 de julho de 2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, o ambiente astrológico está agitado, trazendo muitos desafios para os signos do zodíaco. É um momento em que as energias agem de maneira intensa, exigindo atenção e adaptação de todos.

### Previsão para o Signo de Touro

Os nascidos entre 21 de abril e 20 de maio, ou seja, os taurinos, podem sentir que estão sobrecarregados. A sensação de que estão carregando um peso excessivo pode ser comum. É importante, neste dia, não permitir que sua mente amplifique essas preocupações. Tente se desapegar de pensamentos que possam te gerar ansiedade.

### Como Descobrir o Ascendente

Muitas pessoas sabem qual é o seu signo solar, que é determinado pela data de nascimento. Por exemplo, cada signo solar permanece em um período de aproximadamente 28 dias. No entanto, o signo ascendente muda a cada duas horas. Para descobrir o seu ascendente, é necessário saber a hora exata do seu nascimento. Com essa informação, é possível calcular qual é o seu ascendente. Para uma análise mais detalhada, recomenda-se consultar um astrólogo, que pode elaborar um mapa astral completo.

### Passo a Passo para Calcular o Ascendente

O ascendente é revelado a partir do momento do nascer do sol e muda a cada duas horas. Esse cálculo pode ser feito de forma detalhada, mas uma boa orientação é importante para entender melhor como chegar a essa informação.

### Polaridade dos Signos

Na astrologia, o zodíaco é dividido em 12 signos, que pertencem a duas polaridades. Esses grupos ajudam a entender o comportamento e a energia dos signos. As polaridades podem ser vistas como opostas, mas que se completam, semelhantes ao conceito de Yin e Yang da filosofia oriental.

Os signos podem ser classificados como masculinos ou femininos, ativos ou passivos. A sequência dos signos também segue essa alternância: Áries, por exemplo, é considerado masculino, e o próximo, Touro, é feminino.

Os signos de polaridade masculina incluem:

– Áries

– Gêmeos

– Leão

– Libra

– Sagitário

– Aquário

Os signos de polaridade feminina são:

– Touro

– Câncer

– Virgem

– Escorpião

– Capricórnio

– Peixes

### Comportamento de Cada Polaridade

Geralmente, pessoas com signos de polaridade masculina tendem a ser mais expansivas e abertas. Por outro lado, aquelas com signos de polaridade feminina costumam ser mais introspectivas, refletindo profundamente sobre seus sentimentos e se mostrando menos expansivas.

Essas características ajudam a entender como cada signo pode agir nos relacionamentos e na vida cotidiana, fornecendo insights valiosos para o autoconhecimento.