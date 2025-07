Jeep Compass atinge marca de 500 mil unidades produzidas no Brasil

O Jeep Compass acaba de atingir a fabulosa marca de meio milhão de unidades produzidas no Brasil. Desde seu lançamento mundial em 2006 e a chegada da segunda geração no nosso país em 2016, esse SUV tem conquistado espaço no coração dos motoristas. A fábrica em Goiana, Pernambuco, não só abastece o mercado interno, mas também exporta para vários países da América Latina. Um verdadeiro orgulho nacional!

Quando a primeira geração do Compass chegou ao Brasil, lá em 2013, não fez muito barulho. A aliança inicial entre a Daimler (Mercedes-Benz) e a Chrysler parecia promissora, mas o modelo se destacou pelo visual discreto e desempenho modesto. Muito se falava que ele era o “patinho feio” da linha Jeep, e, em três anos, vendeu apenas 1.892 unidades. Não foi bem o que se esperava, né?

A segunda geração foi um marco. Lançado em 2016, já dentro do novo cenário da fusão entre Fiat e Chrysler, o Compass rapidamente se tornou um sucesso. Logo no primeiro mês, foram 2.539 emplacamentos, e ele acabou assumindo a liderança entre os SUVs médios, mantendo essa posição por muitos anos. Se você já dirigiu um por aí, sabe que ele oferece um conforto e uma dirigibilidade que vale a pena.

Em 2021, o Compass passou por uma atualização. A Jeep deu aquele tapa no visual, melhorou o interior e trouxe um painel digital de 10,2” e uma central multimídia do mesmo tamanho. E, para melhorar ainda mais, o motor aspirado foi trocado por um 1.3 turbo, com uma potência de até 185 cv. Olha, quem já precisou de um pouco mais de resposta em situações de ultrapassagem vai entender perfeitamente essa mudança.

Em 2022, a Jeep apresentou a versão híbrida plug-in 4xe, que combina um motor 1.3 turbo com um elétrico de 60 cv. Isso resulta em uma potência total de 240 cv. Para quem busca algo mais sustentável, essa é uma excelente alternativa.

E agora, em 2024, o modelo ganhou um motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane-4, vindo com nada menos que 272 cv e 40,8 kgfm de torque, além de um câmbio automático de nove marchas e tração integral. A Jeep cortou as opções a diesel do Compass, que agora são exclusivas para o Commander, o que está dando uma nova cara para a linha.

Atualmente, você pode escolher entre sete versões do Compass. A de entrada, chamada Sport, começa em R$ 193.490, enquanto a topo de linha, a Série S 4xe PHEV, pode ser adquirida por R$ 347.300. E ainda vem com cinco anos de garantia, para você rodar tranquilo!

Se você é aquele motorista que gosta de sentir o carro na mão, o Compass é um excelente compadre na estrada. Ao longo dos anos, ele foi se moldando e se adaptando, e hoje é difícil não se apaixonar pelas suas linhas e tecnologias.