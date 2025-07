Rodrigo Faro estará na Dança dos Famosos 2025, diz jornalista

A Globo anunciou que Rodrigo Faro vai participar da nova temporada do Dança dos Famosos, um reality show de dança exibido no Domingão com Huck. A temporada, que comemora os 20 anos do programa, estreia no dia 3 de agosto. Faro, que por muitos anos foi um rosto conhecido na Record, assinou contrato com a emissora na terça-feira passada, após ser convidado pessoalmente por Luciano Huck.

Rodrigo Faro já está ensaiando com os outros participantes e promete uma apresentação cheia de carisma e dedicação. Apesar das movimentações nos bastidores, a Globo mantém a tradição de revelar oficialmente os nomes dos participantes apenas na estreia ao vivo.

A nova edição do Dança dos Famosos contará com um elenco diversificado, incluindo celebridades de várias áreas da mídia. Entre os nomes confirmados até agora estão:

– Cátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde na Band

– Duda Santos, uma atriz em ascensão nas novelas da Globo

– Nicole Bahls, influenciadora e ex-integrante do programa Pânico

Além disso, os atores David Júnior e Allan Souza Lima, que recentemente atuaram na novela Mania de Você, estão em negociações para participar da competição. A estratégia da emissora é selecionar celebridades que tenham forte apelo nas redes sociais, ajudando a manter a audiência do programa nos domingos.

Outra novidade para a edição de 2025 é a entrada de Milton Cunha, conhecido por suas análises emocionadas e técnicas dos desfiles de Carnaval. Ele se junta ao júri técnico, que já conta com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A presença de Milton promete agregar ainda mais conhecimento sobre expressão corporal e interpretação às avaliações dos dançarinos.

A equipe do Domingão com Huck está nos preparativos finais para selecionar os 16 participantes da nova temporada. O objetivo é criar uma narrativa de superação e transformação pessoal, repleta de emoção e performances ao vivo. A proposta é solidificar o Dança dos Famosos como uma das atrações mais queridas da televisão, oferecendo entretenimento, competição saudável e histórias inspiradoras que também ganhem força nas redes sociais.