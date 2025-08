Jeep Compass 2026 reduz versões e tem cortes de até R$ 20 mil

A Jeep trouxe novidades quentes com a linha 2026 do Compass no Brasil. Para quem ama SUVs, isso é motivo de comemoração. Desde a sua chegada em 2016, o Compass já virou um campeão de vendas, com mais de 500 mil unidades rodando por aí. Mas, como toda boa competição, ele está tendo que se esforçar um pouquinho mais devido à pressão dos concorrentes, como o Toyota Corolla Cross, que está se destacando nas vendas.

Falando em números, de janeiro a junho de 2025, o Compass totalizou 27.533 unidades vendidas, mas ficou atrás do seu principal rival, que emplacou 30.091. E não podemos esquecer do Caoa Chery Tiggo 7, que vendeu 14.184 unidades no mesmo período. Os tempos são de mudança, e a Jeep percebeu que era hora de algo novo.

Agora, com a linha 2026, a grande novidade é a redução de preços. Como é bom ver isso, não é mesmo? A versão Sport do Compass começa a partir de R$ 169.990, R$ 20 mil mais barata do que antes! E olha que essa versão já vem equipada com um motor turbo flex de 1.3 T270, central multimídia de 8,4”, faróis full LED, rodas de 18”, ar-condicionado digital de duas zonas e um painel digital de 7”. É um pacote bem completo já de cara.

Já a versão Longitude, que também traz o motor 1.3 turbo, agora custa R$ 192.990, uma redução de R$ 19 mil. Além do que a Sport oferece, ela ainda vem com carregador sem fio, painel digital de 10,25”, e um pacote avançado de assistências ao volante. E quem dirige muito em estrada sabe como essas tecnologias ajudam!

A Série S é a próxima na linha, mantendo o motor 1.3, mas com bons mimos a mais, como teto solar panorâmico e bancos dianteiros com ajuste elétrico. O preço dela agora é de R$ 236.990, uma economia de R$ 15 mil.

E para quem busca adrenalina, a versão Blackhawk está aí! Essa maravilha conta com um motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos! Com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, essa configuração agora sai por R$ 279.990, uma redução de R$ 16.500. Se você curte um off-road, vai se sentir em casa.

Uma mudança interessante na linha 2026 é a reorganização, com a saída das versões Limited e Overland. A Jeep também trouxe a nova cor Azul Jazz, exclusiva para a versão Sport.

O motor 1.3 turbo flex, que equipa as versões mais acessíveis, gera 176 cv e 27,5 kgfm de torque, robustos o suficiente para acelerar de 0 a 100 km/h em 9,8 segundos. E, tendo em vista a gasolina na estrada, o Compass promete um consumo de até 12 km/l. E quem não gosta de consumir menos combustível em uma viagem longa?

Com todas essas mudanças, a Jeep está se esforçando para reacender a liderança entre os SUVs médios aqui no Brasil, um segmento cada vez mais competitivo. É bom ver essas marcas se movimentando e trazendo novidades para a gente. Afinal, uma boa competição só traz benefícios para quem ama carros!