Jeep Commander terá novidades em 2026 com opção híbrida

O Jeep Commander, que desembarcou por aqui em 2021, é um dos últimos modelos feitos no Brasil sobre a base Small Wide. Essa mesma plataforma é usada em outros queridinhos da marca como o Renegade, a Toro, a Rampage e o Compass. E a boa notícia para os fãs de SUVs é que novidades estão a caminho, conforme mostram algumas fotos divulgadas por colegas do @placaverde.

Essas atualizações prometem ser mais visuais. Olha, já vimos isso acontecer com o Renegade e o Compass antes, onde as mudanças foram sutis. As unidades flagras mostram que o design característico do Commander vai se manter, mas com algumas melhorias, especialmente nos faróis, lanternas, novas rodas e até novas opções de cores. Para quem curte um estilo atualizado, isso é sempre um ponto positivo!

Outro detalhe interessante a ser observado é que as modificações podem ser inspiradas no modelo indiano, o Meridian. Por lá, o SUV recebeu algumas mudanças por conta das vendas que não estavam muito fortes em 2024. O Meridian ganhou uma grade frontal repaginada, mantendo as icônicas sete fendas da Jeep, e novos detalhes em cores que contrastam com a carroceria, além de rodas de até 18 polegadas com um design fresco.

Em relação ao que está sob o capô, não se esperam grandes surpresas. O Jeep Commander já recebeu o motor 2.2 Multijet II, o mesmo que equipa a Toro e a Rampage. Mas a especulação mais legal que roda por aí é sobre a possível chegada de um sistema híbrido leve de 48V, que estaria ligado ao motor 1.3 turbo. Para quem gosta de economia e eficiência, essa pode ser a cereja do bolo!

Vale destacar que a Stellantis, que está por trás da Jeep, anunciou um investimento de R$ 13 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030, planejando introduzir a tecnologia “Bio-Hybrid” na fábrica de Goiana, em Pernambuco. Porém, ainda não ficou claro qual tipo de tecnologia vai ser utilizada, se será híbrido leve, pleno ou até plug-in.

A verdade é que o modelo vai continuar usando a plataforma Small Wide, que já é conhecida por muitos. O preço do Jeep Commander hoje começa em R$ 231.490 na versão Longitude T270 e chega até R$ 340.990 no topo da linha, que é a versão Blackhawk com motor 2.0 Hurricane e tração 4×4. Se você tá de olho num SUV com um bom custo-benefício e bastante estilo, o Commander ainda pode ser uma excelente escolha!