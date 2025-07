Bolsa cai e dólar chega a R$ 5,42, menor desde setembro de 2024

Queda do Dólar e Movimento na Bolsa de Valores

A recente queda do dólar americano tem sido notada em diversos mercados ao redor do mundo. O índice DXY, que avalia o desempenho do dólar em relação a outras moedas, está em torno de 96 pontos, indicando uma perda de força da moeda. Felipe Sant’ Anna, especialista em mercado financeiro, explica que no Brasil continuam a ocorrer entradas de dólares, impulsionadas principalmente pela alta da Selic, a taxa de juros no país, além da compra de ações na Bolsa.

A variação do dólar é vista como uma oportunidade de investimento, segundo Sant’ Anna. No entanto, ele observa que a atual situação é mais complexa que uma simples queda de preço.

Desempenho da Bolsa de Valores

O Índice Bovespa, que representa a Bolsa de Valores brasileira, também apresentou queda, registrando uma redução de 0,36%, com 139.050,93 pontos. Essa diminuição é atribuída a incertezas fiscais que afetam a confiança no mercado. O início de mês e semestre é tradicionalmente um momento em que muitos investidores realizam lucros, o que contribui para a movimentação do mercado. Na visão de Sant’ Anna, essa reorganização de carteiras está acontecendo de forma intensa, com ações de bancos e do setor varejista mostrando um desempenho negativo.

As tensões políticas em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) entre o governo e o Congresso também criam incertezas que impactam o mercado financeiro, conforme mencionado por Jefferson Laatus, estrategista-chefe de uma empresa de análise de investimentos.

Situação do Emprego nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho apresentou uma surpresa negativa. Em junho, o setor privado registrou a eliminação de 33 mil empregos, ao contrário das expectativas que previam a criação de 115 mil novas vagas. Alison Correia, analista de investimentos, indica que essa perda de empregos sinaliza uma desaceleração do mercado de trabalho nos EUA, o que pode ter um efeito de redução na inflação.

Esses dados ressaltam a complexidade do cenário econômico atual, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, evidenciando a interação entre fatores locais e internacionais que afetam os mercados financeiros.