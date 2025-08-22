Jeep Cherokee 2026 híbrido: informações sobre preços e versões

O Jeep Cherokee está de volta e promete agitar o cenário automotivo! Depois de um breve intervalo em 2023, a montadora trouxe o novo Cherokee 2026, que ficou maior e cheio de tecnologia. Este SUV chega com um toque inovador: um trem de força híbrido que não só é moderno, mas promete muita eficiência. E a Jeep parece estar mirando alto, não só no mercado norte-americano, mas também nos olhares de motoristas do mundo inteiro.

Uma das principais inovações do Cherokee 2026 é o seu sistema híbrido. Ele utiliza uma arquitetura de 350 Volts desenvolvida pela Stellantis, que combina um motor turbo de 1,6 litro com uma transmissão continuamente variável e dois motores elétricos. Para quem gosta de números, o conjunto entrega 213 cv e um torque de 31,8 kgfm. E a parte mais impressionante? Ele pode rodar até 800 km com uma única carga, e ainda faz cerca de 15,7 km/l em uso misto — ótimo para aqueles passeios de final de semana!

Com um comprimento de 4.777 mm e uma distância entre eixos de 2.870 mm, o novo Cherokee cresceu bastante em relação ao seu antecessor. Isso se traduz em 30% a mais de espaço no porta-malas, ideal para quem adora dirigir com a família ou amigos e precisa carregar tudo com conforto.

Capacidade off-road do Cherokee

Se você é fã de aventuras, vai curtir saber que o Cherokee vem de série com o sistema Active Drive I 4×4, que tem até quatro modos de direção: Auto, Sport, Snow e Mud/Sand. Os ângulos de abordagem e de saída são imbatíveis, com 19,6 e 29,4 graus, respectivamente. E, claro, a distância do solo de 203 mm garante que você pode encarar trilhas e estradas de terra sem medo.

Agora, a Jeep está trabalhando em uma versão Trailhawk. Os detalhes ainda são um mistério, mas quem já conheceu o antigo modelo sabe que ele tinha recursos incríveis para o off-road.

Design que mescla o clássico e o moderno

Visualmente, o novo Cherokee traz aquele ar retrô que muita gente ama. Ele mantém a silhueta quadrada que remete ao icônico XJ, mas com um toque de modernidade. As luzes diurnas em forma de U são um charme à parte, complementando os faróis de LED. Na parte de trás, a coluna C tem um design que lembra os galões de combustível — uma homenagem interessante!

Já dentro da cabine, o que não falta é tecnologia. Temos um painel digital de 10,25″ e uma tela de multimídia de 12,3″, tudo isso com o sistema Uconnect 5 que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Quem já passou perrengue procurando o cabo do celular vai adorar essa facilidade!

E a questão de conforto? O novo Cherokee 2026 já vai sair de fábrica com itens como sensor de chuva, frenagem automática de emergência e monitoramento de ponto cego. Algumas opções de upgrade incluem câmera 360°, teto solar, entre outros mimos.

Preços e versões do Novo Jeep Cherokee 2026

Falando de preços, ele estará disponível nos EUA ainda este ano. As versões Limited e Overland, mais badaladas, custarão US$ 44.490 (cerca de R$ 243,9 mil) e US$ 47.990 (aproximadamente R$ 263 mil), respectivamente. A versão básica sairá por US$ 38.990 (R$ 213,7 mil) e a intermediária Laredo a US$ 41.990 (R$ 230,2 mil).

Para os aficionados por SUVs, essa nova geração do Jeep Cherokee é uma opção que combina estilo, conforto e um ótimo desempenho, tanto na cidade quanto na estrada. Quem já ficou preso em um trânsito chato, sabe o quão valioso é ter um carro que oferece todo esse suporte. A Jeep promete continuar entregando modelos que falam diretamente aos apaixonados por dirigir.