Novo RG: saiba quando é necessário atualizar o documento

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) chegou para modernizar e substituir o antigo Registro Geral (RG), e a boa notícia é que ela já pode ser emitida em praticamente todo o Brasil. Lançada em fevereiro de 2022, essa nova identidade já tem mais de 30 milhões de brasileiros a bordo, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo principal do CIN é simplificar a identificação dos cidadãos, reunindo dados relevantes e utilizando o CPF como um identificador único. Essa mudança não apenas facilita a vida do brasileiro, mas também busca aumentar a segurança no uso do documento.

É importante ficar atento: o RG antigo perderá validade em todo o país a partir de 2032, de acordo com a Lei 14.534 de janeiro de 2023. Portanto, quem ainda não solicitou o novo documento pode se apressar. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sugere que a antecipação da solicitação pode ajudar a evitar problemas, como o acúmulo de pedidos e eventuais atrasos.

Como solicitar o CIN? Passo a passo para obter a nova identidade

Para pedir o novo RG, o primeiro passo é agendar um atendimento. O processo é bem simples: você deve acessar o portal do governo federal e encontrar a opção correspondente ao seu estado.

No dia do atendimento, não esqueça de levar alguns documentos importantes. Aqui está a lista:

– CPF

– Certidão de nascimento ou casamento (pode ser a original ou cópia autenticada)

– Documento de identidade anterior (se tiver)

– Comprovante de endereço (isso pode variar conforme o estado)

– Uma foto 3×4, caso não consiga tirar a foto digital no momento

Depois de passar pelo atendimento, o tempo para receber a versão física da sua nova identidade pode variar de acordo com a sua localização. Mas a boa notícia é que você também pode acessar a versão digital do CIN imediatamente pelo aplicativo oficial, logo após a emissão.

Ah, um ponto importante: a emissão do CIN requer que você tenha uma conta no Gov.br e esteja regular junto à Receita Federal. Caso haja algum problema com os dados, você precisará apresentar o RG estadual para finalizar o processo.