Notícias

Novo RG: saiba quando é necessário atualizar o documento

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 60 minutos atrás
1 minuto de leitura
Tudo sobre o novo RG e quando você precisará atualizar o seu
Tudo sobre o novo RG e quando você precisará atualizar o seu

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) chegou para modernizar e substituir o antigo Registro Geral (RG), e a boa notícia é que ela já pode ser emitida em praticamente todo o Brasil. Lançada em fevereiro de 2022, essa nova identidade já tem mais de 30 milhões de brasileiros a bordo, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo principal do CIN é simplificar a identificação dos cidadãos, reunindo dados relevantes e utilizando o CPF como um identificador único. Essa mudança não apenas facilita a vida do brasileiro, mas também busca aumentar a segurança no uso do documento.

É importante ficar atento: o RG antigo perderá validade em todo o país a partir de 2032, de acordo com a Lei 14.534 de janeiro de 2023. Portanto, quem ainda não solicitou o novo documento pode se apressar. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sugere que a antecipação da solicitação pode ajudar a evitar problemas, como o acúmulo de pedidos e eventuais atrasos.

Como solicitar o CIN? Passo a passo para obter a nova identidade

Para pedir o novo RG, o primeiro passo é agendar um atendimento. O processo é bem simples: você deve acessar o portal do governo federal e encontrar a opção correspondente ao seu estado.

No dia do atendimento, não esqueça de levar alguns documentos importantes. Aqui está a lista:

– CPF
– Certidão de nascimento ou casamento (pode ser a original ou cópia autenticada)
– Documento de identidade anterior (se tiver)
– Comprovante de endereço (isso pode variar conforme o estado)
– Uma foto 3×4, caso não consiga tirar a foto digital no momento

Depois de passar pelo atendimento, o tempo para receber a versão física da sua nova identidade pode variar de acordo com a sua localização. Mas a boa notícia é que você também pode acessar a versão digital do CIN imediatamente pelo aplicativo oficial, logo após a emissão.

Ah, um ponto importante: a emissão do CIN requer que você tenha uma conta no Gov.br e esteja regular junto à Receita Federal. Caso haja algum problema com os dados, você precisará apresentar o RG estadual para finalizar o processo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 60 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Passageiros processam companhias aéreas por cobrarem até R$ 547 em assentos de janela que não tinham janela alguma

Passageiros processam companhias aéreas por cobrança indevida em voos

16 minutos atrás
Estes são os 5 planos de saúde que mais geraram reclamações no Brasil em 2025, segundo ANS e Procon, com multas que já somam mais de R$ 200 milhões

Cinco planos de saúde com mais reclamações no Brasil, segundo ANS

39 minutos atrás
Vírus em surto na China se aproxima de vários países

Vírus na China avança para outros países

1 hora atrás
Novo cartão Nubank traz vantagens exclusivas que podem transformar suas compras

Cartão Nubank oferece vantagens exclusivas para suas compras

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo