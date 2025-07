Jeep Avenger é flagrado em testes em Minas Gerais

O Jeep Avenger está prestes a aterrissar no Brasil e, como apaixonados por carros, já podemos começar a ficar animados. Durante as comemorações de 10 anos da fábrica da Stellantis em Goiana (PE), a marca oficializou que o novo SUV compacto será o modelo de entrada da linha, vindo para ficar na faixa abaixo do Renegade. Antes descartado por conta de seu tamanho, agora ele tem tudo para conquistar os motoristas brasileiros.

Ainda estamos na expectativa sobre onde o Avenger vai ser produzido. Ele é feito com a mesma base que dá vida a alguns modelos da Peugeot e Citroën, como o 208 e o 2008. Isso coloca a fabricação do modelo em um cenário interessante, seja em Minas Gerais, onde a planta de Betim deve começar a produzir outros derivados da mesma plataforma, ou em Porto Real, no Rio de Janeiro, onde a Citroën já produz diversos carros.

O legal é que a Jeep não está mais escondendo esse modelo. Recentemente, avistamos uma unidade camuflada circulando pelas ruas de Contagem, pertinho da fábrica em Betim. Quem já teve a oportunidade de dirigir em Minas sabe que tem muito lugar bonito para explorar. O Avenger pode se tornar um ótimo companheiro para essas aventuras!

O que podemos esperar de bom no Avenger? Ele tem 4,08 metros de comprimento e, para quem se preocupa com espaço, o porta-malas é bem generoso, com capacidade para 380 litros. Isso é mais que os 320 litros do Renegade. Com isso, o Avenger se posiciona como um forte concorrente nesse segmento crescente de SUVs compactos, se juntando a rivais como o VW Tarek, Fiat Pulse e Renault Kardian.

A parte de motorização também chama atenção. O SUV deve trazer o propulsor 1.0 T200 de 3 cilindros, bem semelhante ao que vemos em outros modelos da marca. Para quem fica de olho na eficiência, já há indícios de que pode haver alguma forma de eletrificação, como a que a gente conhece nos Fiat Pulse e Fastback.

Um ponto que pode ser revisto é o interior. O Avenger na Europa não impressionou nem um pouco durante as clínicas com clientes brasileiros, essencialmente por conta de um acabamento que não está à altura do que se espera de um carro da Jeep. Vamos torcer para que isso mude quando chegar aqui.

Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena ficar de olho nesse lançamento. O Avenger tem potencial para ser um ótimo carro do dia a dia, tanto para a cidade quanto para a estrada. É sempre bom ver novos modelos surgindo e trazendo opções fresquinhas para o mercado automotivo brasileiro!