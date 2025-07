Record exibe nova edição do “Acerte ou Caia!” com celebridades

A RECORD apresenta uma nova edição do game show “Acerte ou Caia!” neste domingo, 4 de agosto, às 15h45. O programa, que tem como apresentador Tom Cavalcante, traz um elenco inédito com 11 celebridades que enfrentarão perguntas de conhecimento geral. Durante a competição, os participantes correm o risco de serem eliminados por meio de um buraco no palco. O prêmio em disputa pode chegar a R$ 300 mil.

Participantes

Entre os competidores estão a psicóloga e ex-participante do Big Brother Brasil, Lumena Aleluia; as atrizes Babi Xavier e Adriana Ferrari; o influenciador digital e ex-participante do Power Couple, Daniel Saullo; o comediante Bolachinha; e a influenciadora Tatiane Melo.

O time também conta com artistas do cenário musical, como a cantora Márcia Freire, o vocalista do grupo Doce Encontro, Eder Miguel, e a dupla sertaneja Marlon e Maicon, que se apresentarão individualmente. O cantor e compositor Vinícius D’Black também promete agitar a competição.

Produção e Exibição

“Acerte ou Caia!” é uma produção da Boxfish Brasil e tem direção de David Feldon. O programa é exibido semanalmente aos domingos, e os episódios completos podem ser assistidos na plataforma de streaming PlayPlus, que é a oficial da RECORD.

Informações Importantes

Game show com perguntas de conhecimento geral e eliminação por queda Participantes Confirmados: Lumena Aleluia (psicóloga e ex-BBB) Babi Xavier (atriz) Adriana Ferrari (atriz) Daniel Saullo (influenciador) Bolachinha (comediante) Tatiane Melo (influenciadora) Márcia Freire (cantora) Eder Miguel (vocalista do Doce Encontro) Marlon (dupla sertaneja) Maicon (dupla sertaneja) Vinícius D’Black (cantor)

Onde Assistir: Na RECORD (TV aberta) e na plataforma de streaming PlayPlus.

Não perca a chance de acompanhar este emocionante jogo de perguntas e respostas, recheado de desafios e surpresas!