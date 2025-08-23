Jeep apresenta Cherokee 2026 híbrido com até 800 km de autonomia

O Jeep Cherokee está de volta e promete dar muito o que falar. Com uma proposta totalmente renovada, o modelo 2026 chega mais imponente e cheio de tecnologia, sem perder aquela essência que a gente ama. Se você é fã de SUVs, já pode ir anotando os detalhes: essa nova geração vem com tudo!

Um dos grandes destaques é a motorização híbrida. O coração desse Cherokee é um motor 1.6 turbo de 179 cv, que trabalha junto com dois propulsores elétricos. Essa combinação traz um total de 213 cv e um torque de 31,8 kgfm. O mais legal? Não precisa se preocupar com recargas externas. A bateria de 1,08 kWh se carrega enquanto você dirige! Imagine rodar até 17,8 km/l na cidade. É uma mão na roda para quem enfrenta o dia a dia no trânsito.

Apesar de ter crescido em tamanho, o interior passou por algumas mudanças. O novo modelo mede 4,77 metros de comprimento e tem 2,87 m de entre-eixos — ou seja, 8 cm a mais que o anterior. Mas aqui vem a surpresa: o espaço para as pernas da segunda fileira diminuiu um pouco, enquanto o porta-malas deu um verdadeiro salto, chegando a quase 2.000 litros com os bancos rebatidos. Perfeito para quem ama viajar com a família ou levar aquele equipamento extra, né?

Visualmente, o Cherokee agora se aproxima bastante do Compass, oferecendo um design de linhas retas, com para-choques mais altos e uma grade horizontal que dá um ar robusto. A traseira traz lanternas grandes e retangulares, que reforçam essa pegada poderosa. E para completar, as rodas variam entre 17 e 20 polegadas, deixando o visual ainda mais atraente.

Outra novidade que promete agradar é o sistema 4×4 Active Drive I, que vem com modos de condução específicos para cada terreno — ótimo para quem curte se aventurar fora do asfalto. E para os fãs de trilhas radicais, um modelo Trailhawk está a caminho, prometendo um pacote ainda mais voltado para esse estilo de vida.

Por dentro, a cabine mistura funcionalidade com um toque de sofisticação, trazendo elementos que lembram o icônico Cherokee XJ. Essa nova versão é mais do que um retorno; é uma repaginação estratégica da Jeep para se manter relevante em um mercado super competitivo.

A ideia é agradar tanto quem ama a tradição quanto os que buscam inovação e eficiência. E quem não ficou curioso para dar uma volta nesse novo Cherokee?