CNH gratuita em 2025: entenda quem pode se beneficiar

Neste ano de 2025, muito se tem falado sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para muitas pessoas, o alto custo desse documento tem sido um verdadeiro obstáculo. Mas, uma iniciativa chamada CNH Gratuita ou CNH Social vem ganhando destaque e prometendo facilitar a vida de quem não tem condições financeiras para arcar com esse gasto.

A CNH pode ser obtida por meio desse projeto que cobre todos os custos envolvidos no processo. Assim, mais pessoas podem conquistar a habilitação e, consequentemente, melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Quem pode se beneficiar?

O projeto surgiu de uma proposta estadual que sugere que as multas geradas nas rodovias sejam revertidas em apoio àqueles que precisam. Essa é uma forma muito interessante de promover a inclusão e dar acesso à CNH para quem mais precisa. Todos que desejam participar precisam seguir algumas regras específicas.

Cada estado estabelece suas próprias diretrizes por meio do Detran. Para se inscrever, é preciso estar no Cadastro Único (CadÚnico), ter uma renda compatível, ser maior de 18 anos e não ter antecedentes criminais ou condenações no trânsito. Pessoas do Bolsa Família e aquelas desempregadas por mais de um ano também podem participar.

O programa também considera trabalhadores rurais e estudantes que estejam matriculados em escolas públicas. Além disso, pessoas com deficiência também estão inclusas, desde que possam conduzir um veículo.

Uma das melhores notícias é que, ao participar, a pessoa não precisa pagar por exames e nem pelos cursos teóricos e práticos. Para quem busca emprego, ter a CNH pode abrir portas, especialmente em áreas que requerem habilitação para motos, caminhões e carros.

Atualmente, conseguir a CNH custa em média entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, dependendo da região. Para se inscrever no programa, o interessado deve ir ao Detran da sua cidade levando documentos como CPF, RG e comprovante de residência recente, além de demonstrar que está inscrito no CadÚnico.

Na hora de fazer a solicitação, o candidato deve apresentar uma declaração de renda da família. O processo inclui preencher um formulário online. A partir daí, será feito um filtro para selecionar quem mais se encaixa nos critérios do programa. Se aprovado, a pessoa começará a ter aulas práticas e teóricas, além de se preparar para os exames necessários.