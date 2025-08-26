Interior de SP tem 28 novos radares; confira os locais

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) acaba de acionar 28 novos radares nas rodovias estaduais. Com isso, já são 112 equipamentos ativos no estado, somando aos 84 que já estavam funcionando. Esse movimento começou na terça-feira, dia 26.

Agora, a ideia é aumentar a segurança nas estradas para reduzir acidentes e, claro, salvar vidas. Os novos radares foram estratégicamente distribuídos em áreas como Sorocaba, Itapetininga e São José do Rio Preto, focando nos trechos que têm um histórico maior de risco.

Os locais para a instalação desse novo sistema foram escolhidos com base em fatores técnicos, que incluem o histórico de acidentes, a velocidade registrada nos trechos e até a travessia de animais. A intenção é mesmo proporcionar mais segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam por essas rodovias. Afinal, quem costuma pegar a estrada sabe que esses pontos críticos podem surpreender, não é mesmo?

Essa nova instalação faz parte do Edital nº 145/2023, que prevê um total de 649 radares em rodovias que não foram concedidas a administração privada. Alguns dos equipamentos ainda estão em fase de testes, prontos para dar aquela energia extra na fiscalização.

Entre os trechos que agora contam com os novos radares estão os de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Jarinu, e até Porto Feliz, passando por várias outras cidades importantes. Os limites de velocidade variam bastante, entre 50 km/h e 110 km/h, dependendo da via. Portanto, é sempre bom ficar de olho no painel do carro e na sinalização. Afinal, reduzir a velocidade pode ser o detalhe que faz a diferença em uma viagem tranquila.

O DER-SP ressalta que a ampliação da fiscalização tem como objetivo principal reduzir os acidentes graves. E eles já avisaram: mais pontos de controle devem ser ativados gradualmente nos próximos meses. Então, é uma boa ideia estar sempre atento ao limite de velocidade e às novas sinalizações.