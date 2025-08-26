Mundo Automotivo

Interior de SP tem 28 novos radares; confira os locais

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 36 minutos atrás
1 minuto de leitura
Radares em rodovias federais ficam fora de operação por falta de verba
Crédito da imagem: Portal N10

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) acaba de acionar 28 novos radares nas rodovias estaduais. Com isso, já são 112 equipamentos ativos no estado, somando aos 84 que já estavam funcionando. Esse movimento começou na terça-feira, dia 26.

Agora, a ideia é aumentar a segurança nas estradas para reduzir acidentes e, claro, salvar vidas. Os novos radares foram estratégicamente distribuídos em áreas como Sorocaba, Itapetininga e São José do Rio Preto, focando nos trechos que têm um histórico maior de risco.

Os locais para a instalação desse novo sistema foram escolhidos com base em fatores técnicos, que incluem o histórico de acidentes, a velocidade registrada nos trechos e até a travessia de animais. A intenção é mesmo proporcionar mais segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam por essas rodovias. Afinal, quem costuma pegar a estrada sabe que esses pontos críticos podem surpreender, não é mesmo?

Essa nova instalação faz parte do Edital nº 145/2023, que prevê um total de 649 radares em rodovias que não foram concedidas a administração privada. Alguns dos equipamentos ainda estão em fase de testes, prontos para dar aquela energia extra na fiscalização.

Entre os trechos que agora contam com os novos radares estão os de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Jarinu, e até Porto Feliz, passando por várias outras cidades importantes. Os limites de velocidade variam bastante, entre 50 km/h e 110 km/h, dependendo da via. Portanto, é sempre bom ficar de olho no painel do carro e na sinalização. Afinal, reduzir a velocidade pode ser o detalhe que faz a diferença em uma viagem tranquila.

O DER-SP ressalta que a ampliação da fiscalização tem como objetivo principal reduzir os acidentes graves. E eles já avisaram: mais pontos de controle devem ser ativados gradualmente nos próximos meses. Então, é uma boa ideia estar sempre atento ao limite de velocidade e às novas sinalizações.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 36 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Toyota anuncia nova picape para enfrentar Toro e Rampage

Toyota lança nova picape para competir com Toro e Rampage

10 minutos atrás
Peugeot reduz preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

Peugeot diminui preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

56 minutos atrás
Ram diminui preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

Ram reduz preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

1 hora atrás
As motos mais vendidas do Brasil até dia 26 de julho de 2025 – Fipe Carros

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo