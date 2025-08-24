Hyundai Tucson 2026 será inspirado no Kona e terá versão esportiva

A próxima geração do Hyundai Tucson está a caminho e promete trazer novidades empolgantes. Esperamos ver esse SUV nas ruas em 2026, e já temos algumas imagens de protótipos que mostram como ele pode ser. Esses modelos, que estão passando por testes, nos dão uma ideia do que a Hyundai está preparando.

Recentemente, as primeiras imagens revelaram um design totalmente novo para o Tucson. A marca adotou uma linguagem de estilo chamada “Art of Steel”, substituindo o que conhecemos como “Sensuous Sportiness”. Além de um visual renovado, podemos aguardar novas opções de motorização, incluindo uma versão híbrida que deve deixar tudo ainda mais interessante.

Mudança radical

O que podemos notar nas projeções é que o novo Tucson vai ter um visual mais quadrado e robusto. Se você gosta de SUVs que transmitem força, vai adorar a nova frente, que deve incluir uma barra de luz interligando as laterais, enquanto os faróis ficarão posicionados mais abaixo. Essa mudança toda dá aquele toque off-road que muitos motoristas buscam.

Ao olhar para a traseira, as lanternas finas e um tampão de porta-malas mais vertical prometem aumentar a capacidade de carga, o que é sempre bem-vindo para quem faz viagens ou tem família. O modelo deve crescer alguns centímetros, passando dos 4,50 metros de comprimento, mas ainda assim ficará na categoria dos SUVs compactos, o que pode ser ideal tanto para as cidades quanto para as estradas.

Por dentro, o Tucson vai estrear o sistema operacional Pleos, que promete uma conexão total e um assistente de voz inteligente, chamado “Gleo”. Assim, não vamos ficar sem tecnologia, mas a Hyundai também garante que manterá controles físicos bem à mão para facilitar a vida do motorista. E quem usa o carro no dia a dia sabe como um bom espaço interno faz diferença, especialmente em viagens longas.

Virada para o híbrido

A nova linha da Hyundai está indo com tudo para a eletrificação, o que é uma tendência mundial. O Tucson deve contar com opções de híbridos leves, completos e até plug-in, com uma versão capaz de rodar até 100 km apenas no modo elétrico. Isso é uma ótima notícia para quem deseja economia e sustentabilidade sem perder a performance.

E não para por aí. A Hyundai também está investindo na linha N, que promete trazer versões híbridas de alto desempenho. Imagine um Tucson N com um motor híbrido que chega perto dos 300 cv! Com um conjunto que combina um motor turbo de 1.6 com um sistema elétrico avançado, a experiência de dirigir vai ser inesquecível, especialmente se trouxer tração nas quatro rodas.

Essas novidades mostram que a Hyundai está se preparando para revolucionar o mercado com SUVs que são mais ágeis, leves e, claro, cheios de emoção para quem adora acelerar nas estradas. Se você é fã de carros, com certeza vai querer acompanhar cada passo desse lançamento!