Russos adaptam motores de caças para limpar pistas congeladas

Na Sibéria, o frio é de congelar qualquer um. Para lidar com essa situação, os russos encontraram uma solução bastante inusitada: caminhões que usam motores de caças para limpar pistas de aeroportos. Esses veículos são verdadeiras máquinas de combate ao gelo e à neve, capazes de desobstruir as pistas em questão de minutos, soprando ar quente diretamente sobre a superfície.

O que chama a atenção é que muitos desses motores têm uma origem bastante curiosa: vêm dos caças MiG-15, que foram muito utilizados durante a Guerra Fria. Produzidos em grande quantidade na União Soviética a partir dos anos 40, esses jatos se tornaram um símbolo da época. Depois de serem aposentados, sobrou uma boa quantidade de motores, que agora ganham nova vida em uma função bem diferente.

### Soprador a jato

Esses caminhões são adaptados com motores Klimov VK-1, que têm sua origem em uma famosa turbina britânica. Os motores são acoplados a caminhões pesados e, ao serem ligados, direcionam um ar superaquecido, que pode chegar a 600 °C, num jato impressionante. Esse calor intenso derrete o gelo e expulsa a neve para longe em poucos segundos. Com isso, as pistas são liberadas rapidamente, sem necessidade de uma raspagem agressiva.

### Vantagens e desafios

Uma das principais vantagens desse sistema é a agilidade. Em vez de levar horas, uma área que exigiria métodos convencionais pode ser limpa em questão de minutos. Isso garante segurança, uma vez que o ar quente derrete até o gelo mais resistente. Além disso, a técnica protege a pista, evitando arranhões no asfalto e danos às marcações e sinalizações.

Mas nem tudo são flores. O uso desses sopradores manuais consome muito combustível e pode ser extremamente barulhento. O barulho dos motores de jato é bem característico e pode ser um incômodo, especialmente para quem trabalha ou vive perto dos aeroportos. Sem contar que a emissão de gases poluentes é uma preocupação crescente, já que muitos aeroportos buscam reduzir seu impacto ambiental.

### De onde veio a inspiração

A ideia de reaproveitar motores militares não é nova. Ela surgiu nos anos 1960, quando a União Soviética tinha uma verdadeira “mina” de motores e peças aeronáuticas ainda em bom estado. Com a criatividade dos engenheiros, esses motores foram adaptados para diversas funções, como locomotivas e veículos ferroviários, ajudando a limpar trilhos cobertos de neve.

### Outros exemplos

Esse tipo de inovação não ficou restrito à Rússia. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pistas da Nascar usam veículos chamados “jet dryers”. Esses carros, equipados com turbinas aeronáuticas, servem para secar o asfalto após chuvas ou para derreter gelo, mostrando que motores fora de uso podem ter uma nova utilidade. Essa prática é um excelente exemplo de como é possível encontrar soluções criativas e funcionais em situações desafiadoras.