Hyundai reduz preço do Creta Limited em R$ 22.185 para PcD

O Hyundai Creta Limited está com uma proposta bem interessante para quem é apaixonado por carros. A marca lançou condições especiais para pessoas com deficiência (PcD) através do programa de vendas diretas. E a boa notícia é que essa promoção segue até 31 de agosto. O carro conta com a isenção total do IPI e ainda oferece um bônus de fábrica, o que faz dessa versão uma das melhores opções da linha SUV.

Agora, falando em preços, o Creta Limited 1.0 Turbo AT tem valor de tabela de R$ 167.290. Para os clientes PcD que atendem aos critérios, esse preço cai para R$ 145.105, resultando em um desconto bem robusto de R$ 22.185. Esses valores foram checados com a concessionária Hyundai HMB Green City em Teresina, mas é bom ficar de olho, pois os preços podem variar dependendo da região.

Sob o capô, o Creta Limited traz um motor 1.0 turbo flex que promete não decepcionar. Ele entrega até 120 cv de potência e 17,5 kgfm de torque, sempre associado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem curte fazer aquela viagem de carro, esse motor combina bem com a estrada.

Nos números de consumo, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) aponta que o Creta faz 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina, os números melhoram: 12 km/l na cidade e 12,7 km/l na rodovia.

Agora, vamos falar um pouco do que ele oferece em termos de conforto e tecnologia. O Hyundai Creta Limited vem com ar-condicionado digital automático de duas zonas, volante com ajuste de altura e profundidade, e um carregador sem fio para smartphones. Ah, e a câmera de ré com linhas dinâmicas facilita muito na hora de estacionar, principalmente em lugares mais apertados.

A segurança não fica de fora. O SUV é equipado com controles de estabilidade e tração, não só airbags frontais, mas também laterais e de cortina, além de um detector de fadiga. Agora, se você já ficou preocupado com pedestres ou ciclistas, o sistema de frenagem autônoma é um verdadeiro aliado.

O interior também é caprichado. O painel de instrumentos digital colorido de 7″ é bem intuitivo, e a central multimídia blueMedia traz comandos de áudio e Bluetooth no volante. E para quem vive em movimento, a entrada USB-C traseira é super prática para carregar dispositivos.

Em termos de dimensões, o Creta Limited não é pequeno. Ele mede 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,63 m de altura e a distância entre-eixos é de 2,61 m. O porta-malas tem capacidade para até 422 litros, ideal para aquelas viagens longas ou para carregar as compras do mês.

E se você está pensando em cores, para a linha 2026, o SUV está disponível em diversas opções, como Preto Onix, Branco Atlas e Azul Sapphire. São opções que combinam bem com o design moderno e imponente do carro.