Hyundai reduz preço do Creta Comfort 2026 em R$ 24,9 mil para PcD

O Hyundai Creta Comfort é a porta de entrada para quem quer um SUV muito interessante. A versão básica chegou com motor turbo e algumas boas interações tecnológicas, tudo para brigar de igual para igual com o Volkswagen T-Cross. O legal é que esse modelo é produzido aqui mesmo, em Piracicaba, SP, e oferece condições especiais para pessoas com deficiência (PcD).

Na configuração Comfort 1.0 Turbo AT, o preço de tabela está em R$ 151.290. Mas, se você se encaixa nas condições para PcD, o valor fica bem diferente: R$ 126.350, com um desconto bacana de quase R$ 25 mil. Os preços variam dependendo da região, além de opcionais e da cor escolhida.

Sob o capô, o Creta Comfort traz um motor 1.0 turbo que entrega até 120 cv e 17,5 kgfm de torque. Esse motor combina com um câmbio automático de seis marchas, que, como quem dirige em cidade cheia sabe, facilita muito o dia a dia. O consumo é de cerca de 9 km/l na cidade e 13,1 km/l na estrada com gasolina, então dá para rodar sem estourar o orçamento.

Se você está pensando em um SUV compacto que se conecte bem, a versão Comfort faz o trabalho. No entanto, em alguns itens de conforto, ela deixa a desejar. O ar-condicionado é analógico, e retrovisores elétricos e saídas de ar traseiras só aparecem nas versões mais caras.

O Creta Comfort mede 4,33 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,61 metros. Isso quer dizer que o espaço interno é bem satisfatório. Além disso, a largura é de 1,79 metro e a altura de 1,63 metro, garantindo um bom porta-malas de 422 litros e um tanque com 50 litros de capacidade.

Equipado com seis airbags, controles de tração e estabilidade, além de câmera de ré e central multimídia de 8 polegadas com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, o Creta Comfort não deixa de lado a segurança. E para conforto no volante, ainda conta com direção elétrica, travas e vidros elétricos, e um volante ajustável.

Isso tudo faz do Creta Comfort uma escolha gostosa para quem busca segurança e conectividade. Mas tem que estar ciente que, por conta de algumas características mais simples, pode não agradar a todos. Se você é fã de SUVs e precisa de um, essa opção com motor turbo pode ser perfeita para suas aventuras urbanas e rodoviárias.