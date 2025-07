Hyundai oferece desconto de R$ 14.955 em HB20S Platinum PcD

O Hyundai HB20S Platinum está fazendo sucesso, especialmente entre os apaixonados por carros que também buscam vantagens. Para quem é PcD, a oportunidade é ainda melhor: este sedã lindo vem com isenção total de impostos, o que inclui o IPI. E tem mais! A Hyundai ainda oferece um bônus superespecial. Para quem precisa de espaço, o porta-malas de 475 litros é uma mão na roda.

Se você olhar a tabela, verá que o HB20S Platinum 1.0 TGDI automático tem um preço de R$ 121.355. Mas para quem se encaixa no perfil PcD, o valor desce para R$ 106.400, uma diferença de R$ 14.955! Essas informações foram checadas no site da Fipe, onde a Hyundai também disponibiliza esses dados.

Como funciona a isenção?

Para dar o primeiro passo e conseguir a isenção, você precisa de alguns exames que comprovem sua condição de saúde. Além disso, é necessário um laudo de um médico credenciado pelo Detran. Depois disso, agende uma avaliação numa clínica do Detran, onde será emitido o Laudo Médico, o documento vital para conseguir o benefício.

Documentos necessários para solicitar a isenção de IPI

Aqui vai uma lista dos documentos que você vai precisar:

Curatela : Para compras em nome de maiores de 18 anos sem capacidade jurídica.

: Para compras em nome de maiores de 18 anos sem capacidade jurídica. Formulário : Um específico de isenção de IPI, disponível na Receita Federal.

: Um específico de isenção de IPI, disponível na Receita Federal. Laudo Médico e CNH especial , ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran.

, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas : Duas cópias de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço.

: Duas cópias de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço. Declarações de Imposto de Renda : As duas últimas ou, se não declarar, um comprovante de isenção.

: As duas últimas ou, se não declarar, um comprovante de isenção. Comprovante de regularidade junto ao INSS.

Essa papelada pode parecer um pouco chatinha, mas é só seguir os passos e logo você vai estar com seu HB20S na garagem.

O que tem de bom no HB20S Platinum?

Sob o capô, o HB20S traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que gera até 120 cv de potência e 17,8 kgfm de torque. E essa motorização está disponível nas versões Limited AT e Platinum, sempre com câmbio automático de cinco marchas. Quem dirige em cidade sabe como isso ajuda no dia a dia.

Na versão Platinum, o sedã vem equipado com um painel digital de 10 polegadas, sensores de estacionamento (muito útil para manobras), alerta para checar os bancos traseiros, volante ajustável em altura e profundidade, e ar-condicionado digital. E tem mais: sistema start-stop que economiza combustível e central multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Os detalhes não param por aí! Ele também vem com rodas de liga leve de 16”, faróis e luzes diurnas em LED, bancos e volante em couro, espelhos rebatíveis, carregador de celular por indução e entrada USB para os passageiros de trás — um verdadeiro charme!

Preços e versões do Hyundai HB20S Platinum para PcD em julho de 2025

Para você que curte um bom desconto, aqui estão os preços na tabela:

Versões Preço de Tabela Preço para PcD Descontos Platinum 1.0 TGDI AT R$ 136.310,00 R$ 121.355,00 R$ 14.955,00

O HB20S Platinum é uma opção que combina estilo e praticidade, ideal para quem busca um carro com conforto e tecnologia. E se você curte um carro que entrega tudo isso por um preço amigo, esse pode ser o seu novo companheiro de estrada!