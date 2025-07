Campo Grande tem sensação térmica de 3ºC nesta terça-feira

Mato Grosso do Sul Tem Dia Frio com Sensação Térmica Abaixo da Realidade

Uma frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul nesta semana trouxe uma queda significativa nas temperaturas. Na manhã de terça-feira, Santa Rita do Pardo registrou a mínima de 6ºC, e em Campo Grande, a temperatura foi de 10ºC, mas a sensação térmica chegou a apenas 3ºC.

Após um longo período de seca que durou 35 dias, a chuva ocorrida na última segunda-feira trouxe um alívio, com um volume de nove milímetros, encerrando o ciclo seco. Apesar do céu parcialmente nublado, a previsão é que o sol apareça ao longo do dia.

Na terça-feira, as mínimas em outras cidades do estado foram as seguintes:

6,9ºC em Santa Rita do Pardo

7,5ºC em Fátima do Sul

7,9ºC em Sete Quedas

8,0ºC em Iguatemi

8,2ºC em Água Clara

8,7ºC em Itaporã

8,8ºC em Caarapó

9,0ºC em Dourados

9,5ºC em Nova Andradina

9,9ºC em Ponta Porã

10,2ºC em Campo Grande (sensação térmica de 3,4ºC)

10,3ºC em Bonito

11,8ºC em Três Lagoas

13,2ºC em Porto Murtinho

13,8ºC em Corumbá

Essos dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, que destaca que as temperaturas podem variar conforme novas medições.

A previsão do tempo para o resto da semana indica um cenário de tempo firme, com predomínio do sol e algum nível de nebulosidade, resultante de uma alta pressão atmosférica que impede a formação de chuvas. Essa situação, porém, também causa a diminuição da umidade relativa do ar, que está entre 20% e 40%. Os meteorologistas alertam para os cuidados necessários em condições de baixa umidade, como manter os ambientes umidificados, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos momentos mais intensos do calor.

Em Campo Grande, a temperatura máxima prevista é de 22°C, enquanto em Dourados, não deve passar de 20°C. Corumbá deve atingir 23°C e Três Lagoas, um pouco mais quente, com máximas de 24°C e céu limpo.

Na quinta-feira, as temperaturas devem subir e poderão ficar entre 30°C e 34°C, especialmente nas regiões norte e pantaneira. As mínimas variam entre 10°C e 15°C nas diferentes áreas do estado, com Campo Grande tendo mínimas entre 13°C e 15°C e máximas de até 29°C. Ventos podem alcançar até 50 km/h em algumas regiões.

É recomendado que a população fique atenta às mudanças climáticas e cuide da saúde, especialmente em dias de baixa umidade e temperaturas baixas.