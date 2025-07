Hyundai HB20 e HB20S têm desconto de até R$ 12 mil

A Hyundai entrou na dança e lançou uma promoção incrível para os fãs do HB20 e do HB20S, seguindo o movimento da Volkswagen e Fiat. Com a recente isenção de IPI do Programa Carro Sustentável, os preços desses compactos caíram até R$ 12 mil! Se você estava pensando em trocar de carro, agora é uma ótima hora.

Vamos falar do HB20? A versão Comfort, que estava custando R$ 95.790, agora sai por apenas R$ 83.990. Isso mesmo! Uma redução de R$ 11.800, e isso é um baita alívio quando estamos fazendo planejamento financeiro pra comprar um carro. Quem já ficou na beira do orçamento sabe como cada centavo conta!

A versão Limited também está com um desconto bacana. Antes custava R$ 99.990, e agora, com as novas regras, você encontra ela por R$ 87.990. Essa versão vem com rodas de liga leve de 16”, ar-condicionado digital e automático, tudo que a gente ama para garantir mais conforto na estrada.

Agora, se você tem uma queda pelo HB20S, a versão Comfort Plus viu seu preço passar de R$ 103.010 para R$ 93.990. Ela mantém os mesmos kits de conforto do hatch, incluindo vidros elétricos nas portas traseiras, mas adiciona um ar de sofisticação. Para quem gosta de um sedã, essa é uma boa pedida!

Além disso, a versão Limited do HB20S também está mais acessível, baixando de R$ 106.490 para R$ 99.490. Com as melhorias de design e tecnologia, fica difícil não ficar interessado.

Ambos os modelos trazem um motor 1.0 Kappa de três cilindros. Ele oferece um desempenho razoável no dia a dia, com até 80 cv se você abastecer com etanol. É um propulsor que entrega o que promete para o uso urbano e, quem dirige muito em estrada, percebe como esses motores podem ser econômicos, especialmente em longas distâncias.

Essas novas opções são um prato cheio para quem busca conforto e economia. Se você estava de olho em um desses modelos, é hora de acelerar e fazer uma visita a uma concessionária!