A corrida por máquinas de café que custam até R$ 5 mil em casa

A busca por um café de qualidade está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros. Muita gente tem investido em equipamentos sofisticados e aprendido tudo sobre como preparar o seu café preferido em casa. Um exemplo interessante disso vem do canal "Não sou barista", que recentemente retomou sua série com um Q&A esclarecendo dúvidas de seguidores sobre máquinas, moedores e dicas para melhorar o sabor da bebida.

Nesse vídeo que voltou ao ar, os apresentadores discutiram diversas máquinas, como a Gaggia Classic, a Mikoffee Apex V2 e a Fiuco 15 bar. Cada uma entrega uma experiência diferente no preparo do café espresso, e os preços variam bastante, de R$ 500 até R$ 5 mil. Uma parte importante da conversa foi sobre o conceito de “sweet spot”, que seria a faixa de preço onde você encontra o melhor custo-benefício. Segundo o criador do canal, máquinas na faixa de R$ 5 mil têm um desempenho muito próximo às profissionais. Isso pode ser uma ótima opção para quem quer sair do comum sem ter que gastar mais de R$ 20 mil.

Equipamentos versus conhecimento

Uma mensagem clara durante o bate-papo foi que o conhecimento é mais importante que o equipamento em si. Com boas práticas e atenção a detalhes como a moagem, a temperatura da água e o tempo de extração, é possível preparar um excelente café mesmo com equipamentos mais simples. Por exemplo, quando a temperatura da água em uma cafeteira elétrica é discutida, uma dica prática é aquecer a água antes. A análise mostrou que uma cafeteira comum opera entre 80°C e 85°C, mas pode chegar até 95°C se você usar água fervente, o que melhora a extração.

Outro ponto técnico falado foi o alinhamento das lâminas dos moedores. Se não estiverem alinhadas, a moagem pode sair irregular, o que afeta o resultado final do seu café. A dica é sempre conferir esse alinhamento para garantir uma moagem uniforme e, portanto, um sabor mais equilibrado.

Escolhendo o método certo

A escolha entre diferentes métodos de preparo, como métodos coados e espresso, foiponto de debate também. Um estudante de Ciências Agrárias chegou com a dúvida se deveria continuar explorando métodos coados ou investir em uma máquina de espresso, como a Fiuco 15 bar. Como nunca experimentou um espresso de qualidade, a sugestão foi que ele se aventurasse em cafeterias antes de fazer essa compra.

Para quem já tem alguma experiência e deseja se aprofundar no mundo do café espresso em casa, equipamentos como a Gaggia Classic e a Mikoffee Apex V2 são boas opções. Esta última, em particular, se destacou por sua eficiência em preparar diferentes bebidas sequencialmente, sem perder a qualidade.

A paixão pelo café e a produção

Para muitos que moram em fazendas de café ou atuam no agronegócio, o contato direto com a produção está motivando uma exploração mais profunda do preparo do café em casa. Máquinas com motor de alta rotação e controle de pressão têm conquistado esses apaixonados, pois oferecem mais estabilidade na extração do café.

Precisão no preparo

Por fim, é essencial ressaltar que, para alcançar a qualidade desejada nos cafés especiais, a precisão é fundamental. O ajuste da moagem, o controle da temperatura e o fluxo de água são aspectos que muitas vezes são deixados de lado por iniciantes. Alterações, mesmo que pequenas, podem mudar completamente o sabor da bebida.

Além disso, equipamentos mais avançados irão oferecer controle eletrônico e maior capacidade térmica, sendo vantajosos para quem busca consistência na preparação. Com um motor potente, por exemplo, é possível manter a rotação constante, o que melhora a performance das extrações ao longo do tempo.