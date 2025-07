Hyundai HB20 2027: o que esperar do novo modelo?

Não é de se acreditar, mas o Hyundai HB20, que chegou ao Brasil lá em 2019, já está prestes a completar seis anos de estrada. Desde o seu lançamento, o modelo passou por algumas mudanças consideráveis, tanto no design quanto na lista de equipamentos. Mas, convenhamos, já está na hora de um novo capítulo, né?

Recentemente, nossos colegas do Instagram @placaverde fizeram umas fotos inesperadas do que pode ser a nova geração do HB20. Essas imagens mostram o carro em testes por aqui, no nosso solo brasileiro. E, pela comparação com o modelo atual, parece que a Hyundai está ouvindo as críticas sobre o espaço interno, que sempre foi um dos pontos mais negativos.

Pelo que conseguimos notar nas fotos, o novo HB20 parece ter um entre-eixos maior, o que pode significar mais conforto para os passageiros. Para quem já andou muito no modelo antigo, sabe que o espaço era um pouco preocupante, especialmente em viagens longas. E essa largura extra pode fazer toda a diferença na hora de acomodar a família ou os amigos.

Inclusive, um protótipo semelhante foi flagrado na Coreia do Sul, sendo cogitado como o novo I20, que é o primo europeu do nosso HB20. As proporções do carro também estão seguindo uma tendência, com linhas mais quadradas e robustas, que estão em alta nos modelos da Hyundai.

Fazendo uma análise, é bem possível que a Hyundai una os modelos HB20 e I20 nessa nova geração. Afinal, a maioria das montadoras está buscando simplificar suas linhas de produtos e, com as normas de segurança e emissões só se tornando mais rigorosas, faz sentido ter um carro que consiga atender a diversos mercados.

Falando um pouco sobre a motorização, espera-se que o novo HB20 mantenha os motores que já conhecemos por aqui, como o 1.0 Kappa aspirado e o 1.0 TGDI turbo. Mas, pelo que temos visto no mercado, a eletrificação está se tornando uma necessidade. Então, não ficaria surpreso se a Hyundai trouxer algum tipo de hibridização leve, como já faz com o Kia Stonic.

Com essa nova geração a caminho, só podemos ficar empolgados com o que vem por aí. É sempre bom ter um novo carro na praça, especialmente quando ele promete melhorar o que já conhecemos. Aguardemos mais detalhes e, quem sabe, um test-drive em breve!