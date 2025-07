Leo Dias explica motivo de seu sumiço do Fofocalizando

Leo Dias, conhecido jornalista do programa Fofocalizando do SBT, deveria ter retornado à atração na última semana, mas ainda não apareceu na bancada. Na segunda-feira, 14, ele usou suas redes sociais para esclarecer sua ausência e afirmou que ainda não tem certeza sobre seu futuro no programa. “Hoje, novamente, não estarei [no programa]”, escreveu em um post nos Stories do Instagram.

Dias havia demonstrado expectativa de voltar, chegando a postar vídeos dos bastidores do SBT na quinta-feira, 10, mas apagou essas postagens pouco tempo depois. Em sua declaração, ele reforçou a incerteza sobre sua continuidade: “Assim que eu tiver uma decisão, vocês vão ser os primeiros a saber”.

Neste mês, o SBT enviou um comunicado desmentindo rumores de que ele estaria proibido de mencionar a LeoDias TV, seu canal no YouTube, durante o programa. A emissora explicou que, de fato, não houve qualquer proibição, mas que a equipe planejava criar um padrão para inserir a marca nas exibições. Além disso, a assessoria do SBT informou que Dias já havia programado alguns dias de folga a partir de sua comunicação, prometendo um retorno na semana seguinte, o que, até agora, não aconteceu.

Os boatos sobre a situação do jornalista começaram após um trecho do Fofocalizando viralizar nas redes sociais. Nele, Leo Dias parecia desanimado, levando a especulações sobre desentendimentos com o novo chefe, Rinaldi Faria, que também dirige a famosa dupla de palhaços Patati Patatá.

Recentemente, a assessoria do SBT confirmou que Leo Dias iria viajar para Portugal na semana seguinte, o que explicaria, em parte, sua ausência. Enquanto isso, a equipe do Fofocalizando continua com os apresentadores fixos Gaby Cabrini, Cariúcha e Gabriel Cartolano. Influenciadores como Thayse Teixeira e Thiago Pasqualotto também têm participado do programa, trazendo comentários sobre a vida dos famosos.

A situação criada em torno da ausência de Leo Dias levanta questões sobre seu futuro no Fofocalizando e sobre as possíveis mudanças que estão ocorrendo na atração. A continuidade do programa sem ele deverá ser acompanhada de perto pelos fãs e pelo público em geral.