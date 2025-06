Hyundai Creta terá motor híbrido na nova geração

Quando a Hyundai lançou a segunda geração do Creta em 2021, a primeira coisa que chamou atenção não foram suas capacidades técnicas ou o espaço interno, mas sim o design bem diferente. O estilo exótico conquistou muitos fãs e transformou o modelo em um verdadeiro sucesso nas vendas, mesmo que o debate sobre sua aparência ainda continue.

Agora, em 2024, o Creta passou por uma reformulação que deixou o visual quase todo novo. A marca coreana fez um investimento pesado, mudando a parte interna e externa, garantindo que o modelo continuasse atualizado. E quem gosta de novidades vai adorar saber que essa linha renovada deve receber mais surpresas em breve.

Enquanto isso, a Hyundai na Índia já está planejando a terceira geração do Creta, conhecida internamente como SX3. O que mais empolga nessa nova versão é a promessa de uma motorização eletrificada, algo que muitos motoristas estão ansiosos para ver nas ruas.

Ainda não está claro se esta nova opção será tão avançada quanto a do Kona ou se terá uma abordagem mais simples, como as alternativas da Fiat, por exemplo. O design do SX3 também entra numa nova fase de traços mais ousados, similar ao que já podemos ver nos modelos Santa Fé, Palisade e Ionic 5.

O lançamento está previsto para 2027 na Índia, e provavelmente chegará ao Brasil entre um a dois anos depois, seguindo a tendência dos lançamentos anteriores. Atualmente, o Creta oferece cinco versões, com preços que vão de R$ 149.620 na versão Comfort 1.0 TGDI AT até R$ 198.120 na Ultimate 1.6 TGDI AT.

Se você já experimentou o Creta, sabe como ele se sai bem, especialmente em viagens mais longas, onde conforto e desempenho são essenciais. E com as novidades desse novo modelo, a expectativa só aumenta.