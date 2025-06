Banho diário pode prejudicar a saúde de idosos

Muita gente faz questão de um banho diário, mas isso pode não ser a melhor escolha para os idosos, especialmente aqueles com mais de 65 anos. Especialistas em saúde estão alertando que essa rotina pode acabar ressecando a pele e até aumentando o risco de acidentes em casa, como quedas.

Com o passar dos anos, a pele dos idosos perde a oleosidade natural, o que a torna mais suscetível ao ressecamento e até a infecções. Além disso, a mobilidade pode ser reduzida, especialmente no banheiro, onde as quedas são mais comuns. É importante, portanto, prestar atenção a essas questões e tomar medidas de precaução.

As estatísticas mostram que muitos acidentes domésticos entre idosos acontecem justamente no banheiro. Por isso, é fundamental considerar a instalação de barras de apoio e o uso de pisos antiderrapantes para garantir mais segurança.

Frequência adequada de banhos para idosos

A boa notícia é que os idosos não precisam tomar banho todos os dias. Na verdade, banhos de dois a três dias na semana já são suficientes para garantir uma boa higiene e cuidar da saúde da pele.

Nos dias em que não for fazer um banho completo, é essencial manter a limpeza das áreas como axilas e partes íntimas com panos úmidos. Essa medida simples ajuda a preservar os óleos naturais da pele e também diminui o risco de quedas. Investir em barras de apoio e pisos adequados é uma dica que não pode ser ignorada.

É claro que, em alguns casos, como em dias de calor intenso, após exercícios ou em situações de incontinência, pode ser necessário aumentar essa frequência. Nesses momentos, tomar banho mais frequentemente pode ajudar a prevenir infecções e manter o idoso se sentindo confortável.

Orientações de higiene para a terceira idade

É fundamental entender como a rotina de banhos se relaciona com a saúde. Usar métodos adaptados e práticos pode promover a segurança e o bem-estar do idoso, evitando problemas de pele e prevenindo acidentes em casa.

Ajustar os hábitos de higiene de acordo com as necessidades específicas de cada idoso é uma parte importante do cuidado. Isso não apenas assegura a saúde, mas também proporciona mais conforto e segurança em ambientes domésticos, ajudando a promover um dia a dia mais tranquilo.