Cuidado diário que ajuda a proteger o cérebro do AVC

Utilizar o fio dental regularmente é mais do que uma questão estética; é um passo fundamental para cuidar da saúde bucal. Rápido e fácil de incorporar na rotina, esse pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença na sua saúde. E tem mais: estudos recentes mostram que a prática de passar fio dental também pode ajudar a reduzir o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras doenças sérias.

Um estudo conduzido pelo Dr. Souvik Sen, da Universidade da Carolina do Sul, apresentou dados surpreendentes na International Stroke Conference da American Stroke Association, em fevereiro de 2025. A pesquisa envolveu mais de 6 mil pessoas ao longo de 25 anos e revelou que quem usava fio dental ao menos uma vez por semana tinha menos chances de desenvolver complicações como o AVC.

Outro dado impressionante é que até 45% das doenças cardiovasculares podem ter origem na boca. Isso acontece devido à proliferação de bactérias que se acumulam com a falta de higiene bucal. Portanto, manter a saúde da boca em dia é essencial para o bem-estar geral.

Doenças previnidas pelo uso diário de fio dental

Inflamações crônicas, especialmente aquelas causadas por problemas gengivais, podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC isquêmico. O uso do fio dental remove a placa bacteriana, ajudando a evitar essas inflamações e, assim, reduzindo em 22% os riscos de AVC.

Existem diferentes tipos de AVC, sendo que o AVC cardioembólico ocorre quando um coágulo sanguíneo se forma no coração e viaja para o cérebro, bloqueando um vaso sanguíneo. O estudo apontou que o uso regular do fio dental pode reduzir em até 44% o risco de desenvolver esse tipo de AVC.

Além disso, a fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca que aumenta as chances de AVC, também é questionada pelos pesquisadores. As conclusões sugerem que o fio dental pode diminuir em 12% as chances de desenvolver essa condição.

Como utilizar o fio dental corretamente

Para aproveitar tudo que o fio dental pode oferecer à sua saúde, é fundamental não só usá-lo com regularidade, mas também da forma correta. Usar mal o fio dental pode resultar em uma limpeza que não é eficaz ou até causar lesões nas gengivas. Por isso, procure fazer isso em um momento tranquilo, sem pressa.

Com o hábito de passar fio dental de maneira correta e consistente, você pode maximizar os benefícios desse cuidado simples e essencial para a saúde.