Hyundai Creta N-Line deve receber motor 1.6 turbo de 193 cv

O Hyundai Creta sempre foi um SUV que divide opiniões, mas a reestilização lançada em outubro de 2024 certamente conquistou muitos corações. A nova cara do Creta, que suavizou algumas críticas, trouxe um design mais harmônico, sem perder seu charme. Para quem já era fã do modelo, essa mudança foi um verdadeiro alívio.

Mas não parou por aí! A versão topo de linha, chamada Ultimate, passou a contar com um motor mais potente. Sai o antigo 2.0 aspirado e entra um 1.6 turbo, prometendo uma condução mais animada. E a versão N Line, que sempre atraiu o olhar dos apaixonados por esportividade, manteve seu motor 1.0 turbo GDI, que já é conhecido e bem avaliado nas demais versões.

Recentemente, a galera da revista Quatro Rodas flagrou um Creta N Line durante os testes com um motor 1.6 TGDI. A expectativa é que a demanda por esse novo propulsor signifique boas notícias em vendas e, por que não, uma experiência ao volante ainda mais empolgante. E com rodas de 18 polegadas, que deixam qualquer um mais enfeitado nas ruas, essa versão já se destaca em relação às rodas 17’’ usadas antigamente.

Por fora, a N Line ganha um toque esportivo de dar gosto, com para-choques exclusivos e uma grade que conecta visualmente os faróis. E na traseira? Um aerofólio que deixa o visual bem agressivo, além das duas ponteiras de escape que fazem barulho de potência.

Dentro do carro, a atmosfera é de total esportividade. O Creta N Line vem com uma iluminação ambiente vermelha que deixa tudo mais moderno e atraente. O acabamento escurecido combina bem com os bancos de couro sintético e as costuras vermelhas que dão aquele toque especial. Quem diria que um volante e uma manopla personalizados poderiam fazer tanta diferença?

O logotipo N Line é um detalhe à parte, presente nos bancos e no console, reforçando a identidade da versão. Más pedaleiras metálicas e soleiras personalizadas só ajudam a completar a experiência. Se você é fã de um interior que faz você sentir que está num carro esportivo, esse Creta vai te agradar.

Atualmente, o preço começa em R$ 188.720 para a versão N Line equipada com o motor 1.0 TGDI. Já o modelo Ultimate, com o motor 1.6, parte de R$ 198.120. Acredita-se que a nova variante N Line com motor 1.6 turbo deve ter um preço acima de R$ 200 mil, mas pelo que já vimos, compensa cada centavo para quem busca performance e estilo.

Então, se você está pensando em dar um upgrade na sua garagem, o Creta N Line pode ser um forte candidato. Será que ele se destaca das opções?