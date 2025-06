Lulu Santos e Duda Beat são jurados de “The Voice Brasil” no SBT

The Voice Brasil estreia no SBT com novidades no formato e jurados

Em uma grande mudança, o programa The Voice Brasil vai estrear no SBT na primeira semana de outubro, após muitos anos sendo exibido pela TV Globo. A nova fase do reality musical promete uma reformulação completa, tanto na estrutura quanto na equipe técnica.

Jurados diversificados trazem pluralidade musical

Entre os jurados confirmados, destaca-se o renomado empresário e músico Lulu Santos, que traz sua vasta experiência na música brasileira. A equipe conta ainda com a presença de Duda Beat, conhecida por seu trabalho no pop alternativo, o sambista Mumuzinho e a dupla de sertanejo Matheus & Kauan. Essa seleção de jurados representa um compromisso do programa em apresentar uma variedade de gêneros musicais, buscando alcançar um público diversificado e amplo.

Tiago Leifert assume a apresentação

A apresentação ficará por conta de Tiago Leifert, que já é familiar ao público por seu trabalho no The Voice na Globo e também atua como narrador esportivo no SBT. Sua atuação foi vista como uma forma de manter a continuidade e a essência do programa, mesmo diante dessa nova fase.

A exibição do programa ocorrerá às segundas-feiras, logo após o Programa do Ratinho, um horário estratégico para captar a audiência do início da semana.

Expectativas para o novo formato

A chegada do The Voice ao SBT marca uma mudança importante na grade de programação da emissora, que busca fortalecer seu portfólio de realities musicais. A nova equipe, liderada por Boninho, está focada em criar um programa dinâmico, que traga emoção e interação com o público, além de promover o talento musical de diversas regiões do Brasil.

A expectativa é que essa nova etapa do programa conquiste os espectadores e descubra novos talentos, consolidando ainda mais a presença do SBT no cenário televisivo brasileiro.