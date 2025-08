Hyundai Creta mantém liderança por segundo mês consecutivo

Depois de três meses em segundo plano, o varejo automotivo voltou a brilhar, representando 50,8% dos 229.948 veículos emplacados. A Volkswagen está com tudo e garantiu o primeiro lugar pela segunda vez seguida, com 16,05% de participação, deixando a Fiat em segundo, com 14,53%. Na sequência, vêm Chevrolet (10,35%), Hyundai (9,13%) e Toyota (8,12%).

O Hyundai Creta foi a estrela do mês, emplacando 6.359 unidades e mantendo-se no topo da lista. Ele tem conquistado os motoristas e a confiança dos consumidores, particularmente pela sua performance e conforto em viagens longas. Já o Chevrolet Tracker, que começou o mês em oitavo lugar, deu um salto impressionante, subindo para o segundo com 4.928 emplacamentos. O VW Polo, que reinou no mês anterior, segue firme, com 4.894 unidades, enquanto o VW Nivus fechou o pódio com 4.726.

Outro destaque foi o Fiat Fastback, que repetiu a quinta posição do último ranking com 4.185 unidades. O crescimento dele se deve à estratégia da marca em oferecer um design que agrada, além de opções de motorização que atendem bem o dia a dia do brasileiro.

Ranking dos veículos mais vendidos

Vamos dar uma olhadinha nos números que estão fazendo a diferença nas ruas:

Hyundai Creta: 6.359 unidades (80,94% do varejo) Chevrolet Tracker: 4.928 unidades (70,66%) VW Polo: 4.894 unidades (37,82%) VW Nivus: 4.726 unidades (81,81%) Fiat Fastback: 4.185 unidades (67,42%) Chevrolet Onix: 4.141 unidades (53,86%) VW T-Cross: 3.986 unidades (44,18%) Toyota Corolla Cross: 3.553 unidades (51,75%) CAOA Chery Tiggo 7: 3.544 unidades (95,24%) Honda HR-V: 3.367 unidades (82,40%)

Agora, falando um pouco dos SUVs, categorias que continuam fazendo sucesso nas estradas. O VW T-Cross, por exemplo, teve 3.986 unidades emplacadas, e o seu design compacto e eficiente é um grande atrativo para quem busca versatilidade. O Toyota Corolla Cross também segue forte, com 3.553 vendidas, um verdadeiro clássico moderno. O CAOA Chery Tiggo 7 mostrou que veio para ficar com suas 3.544 unidades.

E não podemos esquecer do GWM Haval H6, que, com 2.483 unidades, superou o Jeep Compass. Isso mostra que o mercado está se diversificando, e novos competidores estão entrando na disputa, oferecendo opções de qualidade.

Comerciais leves e picapes

No segmento de comerciais leves, o cenário também está pegando fogo. A Fiat Strada reina entre as picapes, com 3.902 unidades. A Toyota Hilux não está para brincadeira e chegou a 2.217 unidades, enquanto a Ford Ranger, com suas 1.750, segue na briga.

Vamos conferir os números das mais vendidas nesse segmento:

Fiat Strada: 3.902 unidades (30,26%) Toyota Hilux: 2.217 unidades (41,28%) Fiat Toro: 1.820 unidades (45,67%) Ford Ranger: 1.750 unidades (56,38%) Mitsubishi Triton: 721 unidades (68,15%) Chevrolet Montana: 588 unidades (35,53%) Ford Maverick: 550 unidades (78,01%) Chevrolet S10: 513 unidades (19,37%)

A Chevrolet Montana, que ficou em 6º lugar, provou que ainda tem potencial, embora tenha sido superada pela Mitsubishi Triton. E a Ford Maverick, com seu jeitão retrô-moderno, consegue chamar atenção e apareceu no top 10.

O mercado está aquecido, cheio de novidades e opções para todos os gostos. Seja na hora de trocar de carro ou simplesmente dar uma olhada nas tendências, sempre tem algo novo para descobrir.