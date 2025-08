OpenAI lança modelo open-source gpt-oss no Azure e Windows AI

Lançamento de Modelos OpenAI gpt‑oss Facilita Implementação de IA

A OpenAI anunciou o lançamento de seus novos modelos gpt‑oss, uma novidade significativa desde o GPT-2. Esses modelos oferecem aos desenvolvedores e empresas a capacidade de rodar, adaptar e implementar as tecnologias de inteligência artificial de maneira mais independente. É a primeira vez que é possível executar, por exemplo, o modelo gpt‑oss‑120b em uma única GPU empresarial ou o gpt‑oss‑20b diretamente em dispositivos locais.

Nesta nova fase, a IA não é mais apenas uma camada de tecnologia; ela está se tornando o núcleo das aplicações. Com isso, surgem ferramentas mais abertas e adaptáveis, prontas para serem utilizadas em diferentes ambientes, como em nuvem ou em dispositivos de borda. A Microsoft está desenvolvendo uma plataforma de IA que permitirá a todos os desenvolvedores não apenas usar, mas também criar com inteligência artificial.

Infraestrutura de Desenvolvimento com Azure AI Foundry

A plataforma Azure AI Foundry oferece um espaço unificado para construir, aprimorar e implementar agentes inteligentes com confiança. O Foundry Local, por sua vez, leva modelos de código aberto para a borda, possibilitando inferência flexível em bilhões de dispositivos. O Windows AI Foundry integra essa tecnologia no Windows 11, proporcionando um ciclo de desenvolvimento local seguro e de baixa latência.

Os modelos gpt‑oss consistem em gpt‑oss‑120b e gpt‑oss‑20b. O primeiro é projetado para raciocínio complexo, possuindo 120 bilhões de parâmetros, enquanto o gpt‑oss‑20b é mais leve, otimizado para executar tarefas específicas e compatível com uma variedade de hardware Windows. Essa diferenciação oferece novas possibilidades de controle, permitindo que as empresas escolham a solução que melhor se adapte às suas necessidades.

Modelos Abertos e Adaptação Rápida

Os modelos abertos têm ganhado espaço no mercado, permitindo que equipes ajustem e personalizem suas funcionalidades de forma rápida. Com acesso total aos pesos dos modelos, é possível realizar melhorias em poucas horas, em vez de semanas. Os desenvolvedores podem adaptar os modelos com dados proprietários, distilá-los ou quantizá-los, garantindo que atendam às suas necessidades específicas.

O Azure AI Foundry também oferece ferramentas para gestão de pesos e pipelines de treinamento, facilitando a personalização da IA de acordo com as demandas do usuário. Com isso, as organizações podem explorar ainda mais o potencial de adaptação dos modelos.

Movendo-se para o Futuro com gpt‑oss

Os modelos gpt‑oss estão disponíveis na Azure AI Foundry e também serão compatíveis com o Windows AI Foundry e, em breve, com MacOS. A integração facilita a troca de modelos em aplicativos existentes, garantindo flexibilidade e eficiência na utilização das tecnologias.

Entre as funcionalidades do Azure AI Foundry, estão:

Acesso a mais de 11.000 modelos para avaliação e implementação.

A capacidade de iniciar pontos de inferência na nuvem com poucos comandos.

A possibilidade de misturar modelos abertos e proprietários.

Para as organizações que necessitam de soluções instaladas em dispositivos, o Foundry Local garante que os modelos sejam otimizados para hardware específico, permitindo uso em ambientes sem conexão à internet.

Acessibilidade e Inovação em IA

A disponibilização do gpt‑oss no Azure e Windows amplia as possibilidades tanto para desenvolvedores quanto para líderes empresariais. Para os desenvolvedores, a transparência dos modelos significa que podem inspecionar e personalizar suas implementações, apenas utilizando as informações necessárias para o seu contexto. Já para os decisores, as novas opções proporcionam controle e flexibilidade, com desempenho competitivo e menores restrições.

A iniciativa em promover ferramentas e padrões abertos também reflete um compromisso com a evolução da inteligência artificial de forma acessível e responsável. O suporte ao gpt‑oss é parte de um esforço maior que busca democratizar o acesso a essas tecnologias.

Os novos modelos ofertados pela OpenAI têm o potencial de transformar como as empresas utilizam a inteligência artificial, permitindo não apenas a sua adoção, mas também a inovação contínua em diversos setores.