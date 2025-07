Hyundai Creta é o SUV mais vendido em julho com 38% de alta

O Hyundai Creta está dando um show nas vendas, especialmente depois da sua reestilização no ano passado. Até o dia 4 de julho, esse SUV da marca coreana conquistou a liderança entre os SUVs mais vendidos do Brasil, deixando para trás o Volkswagen T-Cross, que estava no topo há meses.

Segundo a Fenabrave, foram vendidas 1.549 unidades do Creta, um aumento impressionante de quase 39% em comparação a junho. No total de 2025, o Creta já soma 32.726 veículos vendidos, enquanto o T-Cross ficou em segundo lugar com 1.354 unidades, registrando um crescimento de cerca de 10%.

Logo atrás, temos o Toyota Corolla Cross com 1.182 carros vendidos, seguido pelo Chevrolet Tracker, que deve receber uma nova versão em breve, com 1.000 unidades comercializadas. Fechando o top 5, está o Honda HR-V com 957 emplacamentos.

Se você está pensando em comprar um Creta, saiba que ele vem com duas opções de motor. A primeira, um motor 1.0 turbo, foi ajustada para seguir as novas regras do Proconve L8. O legal é que ele gera 120 cavalos quando abastecido com etanol e 115 cavalos com gasolina, além de ter um torque de 17,5 kgfm para ambos os combustíveis.

Para quem quer um pouco mais de potência, a versão Ultimate vem com motor 1.6 turbo a gasolina e impressionantes 193 cv. O câmbio automático de dupla embreagem com 7 marchas traz uma experiência de troca gostosa de sentir. Entre os itens de série, destacam-se os bancos ventilados — muito úteis em dias quentes — faróis e lanternas em LED, alerta de ponto cego e rodas de 18 polegadas.

Hyundai Creta 2026: versões e equipamentos de série

Vamos ver o que cada versão do Creta oferece:

Comfort 1.0 TGDi AT6: Conta com uma central multimídia de 8 polegadas que conecta sem fio ao Apple CarPlay e Android Auto, volante ajustável, rodas aro 16, alerta de frenagem de emergência, controle de cruzeiro, 6 airbags, ar-condicionado e sensor de estacionamento traseiro. Com tudo isso, nem dá vontade de sair do carro.

Limited 1.0 TGDi AT6: Essa versão traz tudo da Comfort e ainda acrescenta retrovisores com ajuste elétrico, rodas aro 17 e ar-condicionado digital de duas zonas. Se você já pegou aquele trânsito quente, sabe como é bom ter ar-condicionado que funciona para todos os passageiros.

Platinum 1.0 TGDi: Adiciona à versão Limited uma central multimídia e painel digital com telas de 10,25 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, câmera com visão 360º e controle de cruzeiro adaptativo. Tem também um banco do motorista com ventilação, que é um verdadeiro conforto nas viagens mais longas.

N Line 1.0 TGDi: Além dos itens da Platinum, vem com faróis e lanternas de LED, rodas exclusivas N Line, e um interior com acabamento em bancos e volante especiais. Para quem adora um detalhe que faz a diferença, essa versão é um charme.

Ultimate 1.6 TGDi 7DCT: Essa é a versão mais esperada. Adiciona aos itens do N Line assistência de tráfego cruzado traseiro e uma câmera para monitorar os pontos cegos no painel de instrumentos. Com rodas aro 18 e bancos em couro cinza, ela oferece um ar de sofisticação ao dirigir.

É esse conjunto de características que está fazendo o Hyundai Creta brilhar no mercado, unindo estilo, conforto e tecnologia em uma receita de sucesso nas vendas!