Tony Iommi, do Black Sabbath, fala sobre nervosismo em show de despedida

Tony Iommi Fala Sobre Show de Despedida do Black Sabbath em Birmingham

O guitarrista Tony Iommi, da banda Black Sabbath, comentou sobre o show de despedida da banda, que acontecerá neste sábado em Birmingham, sua cidade natal. Ele descreveu a apresentação como "totalmente diferente de tudo que já fizemos". Essa será a primeira vez em 20 anos que a formação original da banda – composta por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward – tocará junta.

Iommi revelou que a expectativa para o evento é grande e que a banda está nervosa com o evento, mas os preparativos têm avançado bem. Ele disse que muitos fãs estão vindo de diferentes partes do mundo e que a magnitude da situação é impressionante.

Embora Ozzy Osbourne tenha enfrentado problemas de saúde, ele deve cantar apenas quatro músicas. Iommi explicou que os ensaios têm sido desafiadores para todos os membros da banda, que já não são mais tão jovens. Para ele, ficar em pé por várias horas é cansativo, mas elogiou a colaboração com as bandas que irão se apresentar como abertura, destacando que a convivência tem sido tranquila, sem egos envolvidos.

O show deve atrair mais de 40 mil fãs e contará com apresentações de bandas renomadas como Metallica, Slayer, Pantera, Halestorm e Anthrax. O evento é especialmente significativo para Iommi e seus companheiros, que começaram sua carreira em Birmingham, fundada em 1968. Ele lembrou com carinho dos tempos antigos e das apresentações que fizeram na cidade.

"Não consigo lembrar do que aconteceu ontem, mas as memórias daquela época estão vivas em nossa mente", disse Iommi. O guitarrista comentou que a despedida em sua cidade natal é ainda mais emocional e reconheceu que, embora tenham tocado para grandes multidões, esse show traz uma ansiedade particular. Ele frisou que não haverá mais retornos após esse evento, afirmando: "Nunca vamos fazer isso de novo, este será o fim."

Iommi expressou esperanças de que o espetáculo finalize a trajetória da banda de maneira positiva. Ao falar sobre o legado do Black Sabbath, mencionou que a verdadeira herança da banda está nas influências que deixou para as gerações seguintes de músicos. Ele acredita que sua marca na história do rock continuará através das bandas que vieram depois deles.