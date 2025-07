Hyundai apresenta Ioniq 6 N em Goodwood – Fipe Carros

A Hyundai está prestes a apresentar seu esportivo elétrico, o Ioniq 6 N, durante o famoso Festival de Goodwood, que acontece no dia 10 de julho. Esse modelo vai muito além do sedan elétrico convencional, prometendo uma experiência de condução emocionante e cheia de precisão. Mesmo com a Caoa encerrando a produção de Hyundai em Anápolis, a marca sul-coreana continua firme em suas inovações.

Com um visual mais agressivo, o Ioniq 6 N logo chama a atenção. Ele vem com um aerofólio no estilo “swan-neck”, para-choques exclusivos, para-lamas alargados e rodas com pneus de alta performance. A cor azul Performance Blue, adornada com detalhes vermelhos, destaca a identidade esportiva da divisão N da Hyundai. Quem é apaixonado por carros certamente vai se impressionar ao vê-lo nas ruas.

A base desse modelo é inspirada no conceito RN22e, apresentado em 2022. Desde então, foram feitos diversos ajustes e protótipos até chegarmos ao teaser oficial do carro, lançado em abril de 2025. As imagens mostram claramente o foco em esportividade, com mudanças visuais e técnicas que melhoram o desempenho.

Embora compartilhe a mesma plataforma do Ioniq 5 N, o novo sedan recebeu melhorias significativas para otimizar a dinâmica de condução. A suspensão foi completamente reformulada, com um centro de rolagem mais baixo e novos amortecedores com controle eletrônico. E para quem gosta de curvas, a maior distância entre os eixos promete ainda mais controle e estabilidade, algo que faz toda a diferença ao dirigir.

Entre as tecnologias que o Ioniq 6 N oferece, estão o N e-Shift e o N Active Sound+. Essas inovações buscam simular as sensações de um carro a combustão, como as trocas de marcha e os sons esportivos. Para ajudar na condução, uma luz ambiente, chamada “N Ambient Shift Light”, vai indicar o momento certo de trocar de marcha, reforçando essa experiência esportiva ao volante.

Outra novidade que agrada os entusiastas é o N Drift Optimizer. Esse sistema permite ajustar o comportamento do carro conforme o nível de habilidade do motorista em manobras de drift. É uma tecnologia pensada especialmente para quem quer se aventurar nas pistas e sentir a adrenalina.

A motorização ainda não foi anunciada oficialmente, mas tudo leva a crer que será semelhante à do Ioniq 5 N. Estamos falando de dois motores elétricos com até 601 hp, podendo alcançar até 641 hp com o N Grin Boost. A bateria de 84 kWh promete também uma autonomia interessante.

O visual do Ioniq 6 N inclui uma suspensão recalibrada, o que promete respostas mais emocionantes durante a direção, além de novos ajustes eletrônicos focados em performance extrema. Não dá para negar que esse sedan é algo especial, indo muito além do que um carro elétrico comum pode oferecer.

Joon Park, vice-presidente da divisão N da Hyundai, enfatiza que o Ioniq 6 N foi projetado para oferecer “a experiência de direção mais envolvente possível em um EV”. Mal podemos esperar para saber mais sobre ele durante o evento em Goodwood. E lembrando que no mercado, modelse como o Novo Xpeng P7 também estão apostando na combinação de alta performance e autonomia. Assim, o mundo dos carros elétricos continua a crescer e surpreender, não é mesmo?